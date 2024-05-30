連莊盃排球／打到深夜11點！連莊「再見愛司」五局大戰力退柬埔寨

第三屆台中連莊盃國際排球邀請賽第二天賽程的壓軸戰上演本屆第一場5局大戰，「地主」連莊隊靠決勝局布萊恩和「黃金左手」吳宗軒的接連「愛司」發球，驚險以局數3：2力退柬埔寨隊，預賽2連勝入袋。

比賽結束時間已經超過晚上11點，第5局發出「再見愛司」的吳宗軒笑說：「終於可以回家，後面真的沒什麼力了。」

攻下22分的吳宗軒透露，連莊盃改變賽制，22分後從落地得分改成發球得分，球隊為此已準備多時，但隊裡訓練最多只打3局，今天直接打好打滿，整場比賽共耗時2小時59分鐘，讓他喊「沒打過這麼久」。

連莊37歲的舉球員盧清銓打滿全場，球員年資最深的他笑說，第4局有機會能拿下卻錯過、以25：27讓出，真的有種「打不完」的感覺，所幸平常練習已經習慣特別賽制，決勝局發球、攔網都更專注，儘管疲憊仍守護著勝利。

去年就有參與連莊盃，盧清銓不諱言賽事回到台灣舉辦，身為雙重地主的連莊隊當然希望將冠軍留在台灣，若能和匯集「黃金世代」成員的龍邁建設會師冠軍賽更是再完美不過的劇本。

連莊董事長連華榮除舉辦連莊盃，還積極推動排球職業聯賽的舉行，曾一度倦怠、退出球場一年的盧清銓樂見環境改變，自評回歸後心態更成熟的他說：「職業化對年輕選手滿重要，打排球可以是一份工作，球齡也可以拉長。」