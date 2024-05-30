連莊盃排球／打到深夜11點！連莊「再見愛司」五局大戰力退柬埔寨

聯合報／ 記者曾思儒／台中即時報導
連莊隊在5局大戰力退柬埔寨隊，收下預賽2連勝。圖／WSVI提供
連莊隊在5局大戰力退柬埔寨隊，收下預賽2連勝。圖／WSVI提供

第三屆台中連莊盃國際排球邀請賽第二天賽程的壓軸戰上演本屆第一場5局大戰，「地主」連莊隊靠決勝局布萊恩和「黃金左手」吳宗軒的接連「愛司」發球，驚險以局數3：2力退柬埔寨隊，預賽2連勝入袋。

比賽結束時間已經超過晚上11點，第5局發出「再見愛司」的吳宗軒笑說：「終於可以回家，後面真的沒什麼力了。」

攻下22分的吳宗軒透露，連莊盃改變賽制，22分後從落地得分改成發球得分，球隊為此已準備多時，但隊裡訓練最多只打3局，今天直接打好打滿，整場比賽共耗時2小時59分鐘，讓他喊「沒打過這麼久」。

連莊37歲的舉球員盧清銓打滿全場，球員年資最深的他笑說，第4局有機會能拿下卻錯過、以25：27讓出，真的有種「打不完」的感覺，所幸平常練習已經習慣特別賽制，決勝局發球、攔網都更專注，儘管疲憊仍守護著勝利。

去年就有參與連莊盃，盧清銓不諱言賽事回到台灣舉辦，身為雙重地主的連莊隊當然希望將冠軍留在台灣，若能和匯集「黃金世代」成員的龍邁建設會師冠軍賽更是再完美不過的劇本。

連莊董事長連華榮除舉辦連莊盃，還積極推動排球職業聯賽的舉行，曾一度倦怠、退出球場一年的盧清銓樂見環境改變，自評回歸後心態更成熟的他說：「職業化對年輕選手滿重要，打排球可以是一份工作，球齡也可以拉長。」

NBA季後賽

延伸閱讀

連莊盃排球／張育陞帶傷狂轟30分 卻輸給特別賽制

連莊盃排球／活潑日本隊圈粉無數 隊長最想吃滷肉飯

柬埔寨首都一條路被命名「習近平大道」 官方稱和大陸是鐵桿友誼背後意義是什麼？

《鬼氣球》詛咒氣球2選1 「緬甸水行俠」逆轉形象震撼演出

相關新聞

連莊盃排球／打到深夜11點！連莊「再見愛司」五局大戰力退柬埔寨

第三屆台中連莊盃國際排球邀請賽第二天賽程的壓軸戰上演本屆第一場5局大戰，「地主」連莊隊靠決勝局布萊恩和「黃金左手」吳宗軒...

NBA／獨行俠好消息！菜鳥中鋒萊夫利G5有望復出

獨行俠西區冠軍賽G4不敵灰狼，戰線延長至G5，如今傳出好消息，菜鳥中鋒萊夫利（Dereck Lively II）有望復出。 萊夫利G3頭部撞到灰狼球星唐斯（Karl-Anthony Towns）

NBA／布朗尼放棄學籍拚選秀 經紀人：沒被湖人選不會生氣

詹姆斯（LeBron James）大兒子布朗尼（Bronny James）宣布投入選秀後，引發許多話題，如今布朗尼確定放棄大學學籍，留在今年的選秀大會。 布朗尼日前在聯合試訓中表現不錯，ESPN

NBA／遭人拿AK47瞄準差點喪命 矮湯：沒被認出身分就死了

「矮湯」湯瑪斯（Isaiah Thomas）今年3月與太陽簽約，睽違2年重返NBA，感動不少球迷。不過他近日在社群媒體上自曝，被人拿著一把AK47步槍瞄準，要不是自己的身分被認出，可能就會死去。

NBA／「在找助教了！」美媒證實湖人新主帥高機率是瑞迪克

快艇今天確定續留總教練泰隆魯（Tyronn Lue），同城的湖人近日也正積極尋求新總教練，《Bleacher Report》知名記者海恩斯（Chris Haynes）指出，沒有任何執教經驗的瑞迪克（J

NBA／快艇5年7000萬美元搞定主帥泰隆魯 決心留喬治和哈登

據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）報導，快艇與總教練泰隆魯（Tyronn Lue）達成續約協議，將簽下5年7000萬美元合約，雙方有望合作到2028-29賽季。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。