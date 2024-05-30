NBA／獨行俠好消息！菜鳥中鋒萊夫利G5有望復出
獨行俠西區冠軍賽G4不敵灰狼，戰線延長至G5，如今傳出好消息，菜鳥中鋒萊夫利（Dereck Lively II）有望復出。
萊夫利G3頭部撞到灰狼球星唐斯（Karl-Anthony Towns）的膝蓋，導致頸部扭傷缺席G4，不過據傷病報告顯示，萊夫利G5狀態為出戰成疑。
萊夫利今年季後賽累積正負值+109全隊最佳，且西區冠軍賽13投13中，是球隊相當倚重的戰力。
當家球星唐西奇（Luka Doncic）也因右膝扭傷和左腳踝痠痛出戰成疑，他今年季後賽經常被列為出戰成疑，但每場都有打。獨行俠只要再一勝就能闖進總冠軍賽，明天將作客灰狼。
2023-24 NBA季後賽賽程與比分
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