快訊

竹市晴空匯再度傳出火警 這次換A棟地下室疑似有焦味

太扯！前段抓蛇、後段放蛇 社子島里長怒轟：請你們來幹嘛

無框行動7月15日終止營運！新電信業者推攜碼接手4G吃到飽用戶 網精算有貓膩

NBA／布朗尼放棄學籍拚選秀 經紀人：沒被湖人選不會生氣

聯合新聞網／ 綜合報導
布朗尼。 美聯社
布朗尼。 美聯社

詹姆斯（LeBron James）大兒子布朗尼（Bronny James）宣布投入選秀後，引發許多話題，如今布朗尼確定放棄大學學籍，留在今年的選秀大會。

布朗尼日前在聯合試訓中表現不錯，ESPN預測他會在第54順位被選中，今天是放棄選秀回歸NCAA截止日，布朗尼確定結束大學籃球生涯，全心投入NBA。

經紀人保羅（Rich Paul）談到布朗尼可能加入的球隊，「範圍很廣，他有非常好的前景和很大的成長空間。他只需要一支球隊，我不在乎位置，可以是第1或第58順位。我關心的是發展計畫、團隊戰略、上場機會和保障薪水，這就是為什麼我不會同意雙向合約，每隊都明白這點。」

距離選秀大會剩不到1個月，保羅表示團隊正在確定，布朗尼要為哪些球隊進行試訓，「很多球隊都打電話來，這是一個要解決的問題，弄清誰是真的有興趣。只有2、3支球隊能試訓他，這就是我要做的。」

由於詹姆斯兒子的身分，許多球迷都相信布朗尼會被湖人選走，保羅強調，「湖人需要用看待其他球員的方式看布朗尼，如果他們重視布朗尼並選走，那很好；如果不是湖人也很好，我也不會生氣。人們都在聽父子一起打球的話題，但那不是我們的重點，如果事情自然發生，那很好。」

保羅也直言布朗尼距離完成品還有一段距離，但有非常好的開始，「我不認為他會落選，但如果情況不合適，我們需要他不被選中。」值得一提的是，過去曾有多名球員請其他球隊別選走他，落選後馬上與湖人簽約，里夫斯（Austin Reaves）就是最著名的例子。

Bronny James LeBron James 湖人

相關新聞

NBA／快艇5年7000萬美元搞定主帥泰隆魯 決心留喬治和哈登

據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）報導，快艇與總教練泰隆魯（Tyronn Lue）達成續約協議，將簽下5年7000萬美元合約，雙方有望合作到2028-29賽季。

NBA／「在找助教了！」美媒證實湖人新主帥高機率是瑞迪克

快艇今天確定續留總教練泰隆魯（Tyronn Lue），同城的湖人近日也正積極尋求新總教練，《Bleacher Report》知名記者海恩斯（Chris Haynes）指出，沒有任何執教經驗的瑞迪克（J

NBA／布朗尼放棄學籍拚選秀 經紀人：沒被湖人選不會生氣

詹姆斯（LeBron James）大兒子布朗尼（Bronny James）宣布投入選秀後，引發許多話題，如今布朗尼確定放棄大學學籍，留在今年的選秀大會。 布朗尼日前在聯合試訓中表現不錯，ESPN

NBA／遭人拿AK47瞄準差點喪命 矮湯：沒被認出身分就死了

「矮湯」湯瑪斯（Isaiah Thomas）今年3月與太陽簽約，睽違2年重返NBA，感動不少球迷。不過他近日在社群媒體上自曝，被人拿著一把AK47步槍瞄準，要不是自己的身分被認出，可能就會死去。

NBA／愛華華、唐斯打出侵略性 灰狼續命免遭獨行俠隊橫掃

NBA西區冠軍賽以0：3落後的灰狼隊昨天背水一戰，禁區大將唐斯擺脫前3戰冷手感，在第4節連續飆進3顆關鍵三分球，加上愛德...

NBA／厄文完美關門紀錄破功 獨行俠雙星都說「責任在我」

獨行俠隊今天「關門」失敗，以100：105敗給灰狼隊，後場雙星唐西奇（Luka Doncic）和厄文（Kyrie Irv...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。