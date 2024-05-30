NBA／布朗尼放棄學籍拚選秀 經紀人：沒被湖人選不會生氣

詹姆斯（LeBron James）大兒子布朗尼（Bronny James）宣布投入選秀後，引發許多話題，如今布朗尼確定放棄大學學籍，留在今年的選秀大會。

布朗尼日前在聯合試訓中表現不錯，ESPN預測他會在第54順位被選中，今天是放棄選秀回歸NCAA截止日，布朗尼確定結束大學籃球生涯，全心投入NBA。

經紀人保羅（Rich Paul）談到布朗尼可能加入的球隊，「範圍很廣，他有非常好的前景和很大的成長空間。他只需要一支球隊，我不在乎位置，可以是第1或第58順位。我關心的是發展計畫、團隊戰略、上場機會和保障薪水，這就是為什麼我不會同意雙向合約，每隊都明白這點。」

距離選秀大會剩不到1個月，保羅表示團隊正在確定，布朗尼要為哪些球隊進行試訓，「很多球隊都打電話來，這是一個要解決的問題，弄清誰是真的有興趣。只有2、3支球隊能試訓他，這就是我要做的。」

由於詹姆斯兒子的身分，許多球迷都相信布朗尼會被湖人選走，保羅強調，「湖人需要用看待其他球員的方式看布朗尼，如果他們重視布朗尼並選走，那很好；如果不是湖人也很好，我也不會生氣。人們都在聽父子一起打球的話題，但那不是我們的重點，如果事情自然發生，那很好。」

保羅也直言布朗尼距離完成品還有一段距離，但有非常好的開始，「我不認為他會落選，但如果情況不合適，我們需要他不被選中。」值得一提的是，過去曾有多名球員請其他球隊別選走他，落選後馬上與湖人簽約，里夫斯（Austin Reaves）就是最著名的例子。