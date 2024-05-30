NBA／遭人拿AK47瞄準差點喪命 矮湯：沒被認出身分就死了

「矮湯」湯瑪斯（Isaiah Thomas）今年3月與太陽簽約，睽違2年重返NBA，感動不少球迷。不過他近日在社群媒體上自曝，被人拿著一把AK47步槍瞄準，要不是自己的身分被認出，可能就會死去。

湯瑪斯發文寫道，「這些年輕孩子的行為真令人震驚！我昨天經歷改變生命的時刻，有個孩子拿AK47對準我和我朋友，如果不是因為我的身分，並且在我的城市認出我，他也許會結束我們所有人的命。」

湯瑪斯感嘆，「我們只能為這些年輕人禱告！昨天上帝確實在行動。該死！一切可能就這樣結束，真令人嘆息，這完全毫無理由！」

身高僅175公分的湯瑪斯，效力塞爾蒂克時迎來生涯顛峰，2度入選明星賽，曾自信表示綠衫軍會開「運鈔車」留他，沒想到受傷後竟被無情拋棄，隨後球員生涯也開始走下坡，一度離開聯盟2年，直到今年3月才獲得機會加盟太陽，但多數時間只能在板凳席觀戰。