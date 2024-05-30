NBA／「在找助教了！」美媒證實湖人新主帥高機率是瑞迪克

快艇今天確定續留總教練泰隆魯（Tyronn Lue），同城的湖人近日也正積極尋求新總教練，《Bleacher Report》知名記者海恩斯（Chris Haynes）指出，沒有任何執教經驗的瑞迪克（JJ Redick）高機率成為湖人新主帥，甚至已開始尋找助教。

海恩斯在節目上談到湖人新教練人選，「如果他們下一任總教練是瑞迪克以外的人，我會非常驚訝，我聽到的一切都是瑞迪克。據我所知，他正在做幕後工作，打電話給可能加入他助教團的人選。」

海恩斯提到，過去和瑞迪克一樣沒任何助教經驗，就成為總教練的人有奈許（Steve Nash）、基德（Jason Kidd）和柯爾（Steve Kerr）。知名記者史坦（Marc Stein）也指出，「外星人」卡塞爾（Sam Cassell）和鵜鶘助教博雷戈（James Borrego）是瑞迪克助教團人選。

湖人隨隊記者布哈（Jovan Buha）也在節目上提到，「過去幾周瑞迪克的呼聲越來越大，聯盟周圍的傳聞都是他成為湖人新主帥人選領先者。」