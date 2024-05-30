NBA／快艇5年7000萬美元搞定主帥泰隆魯 決心留喬治和哈登

據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）報導，快艇與總教練泰隆魯（Tyronn Lue）達成續約協議，將簽下5年7000萬美元合約，雙方有望合作到2028-29賽季。

快艇下賽季不再和湖人共用主場，將搬到新主場Intuit Dome。泰隆魯近4年執教快艇，戰績184勝134敗，勝率排聯盟同期第6。雙星雷納德（Kawhi Leonard）和喬治（Paul George）只一起打45%比賽，戰績97勝47敗，因此泰隆魯執教功力漸漸受肯定，擺脫過去在騎士執教的詹姆斯（LeBron James）魁儡印象。

如今順利獲得大合約，泰隆魯在聲明中表示，「這就是我想去的地方，過去4年我一直很喜歡執教這支球隊，很高興能在Intuit Dome進入新時代。」泰隆魯也感謝老闆、總管和整個球團，並相信球隊具備現在和未來的贏球優勢。

快艇今年1月已經以3年1.53億美元合約留下雷納德，但沒有和喬治、哈登（James Harden）達成續約協議。沃納羅斯基指出，快艇下定決心要在自由市場留住喬治和哈登，下賽季搬進最先進的新球場。