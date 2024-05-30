聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／2大將關鍵戰發威 灰狼續命

聯合報／ 記者劉肇育／綜合報導
灰狼愛德華（中）關鍵時刻挺身而出。 路透
灰狼愛德華（中）關鍵時刻挺身而出。 路透

NBA西區冠軍賽以0：3落後的灰狼隊昨天背水一戰，禁區大將唐斯擺脫前3戰冷手感，在第4節連續飆進3顆關鍵三分球，加上愛德華在唐斯6犯離場後接管戰局，灰狼以105：100扳回一城，避免遭獨行俠隊橫掃。

愛德華、唐斯前3戰表現不如預期，灰狼苦吞3連敗，昨天淘汰關鍵戰中，愛德華首節就拿下14分，幫助灰狼一度取得12分領先。

獨行俠後3節在唐西奇領軍下狂追，第4節一度逆轉戰局，但陷入犯規麻煩的唐斯連續飆進3顆三分球，穩住領先優勢；儘管唐西奇靠著3次罰球、命中神奇三分球再度追近，但愛德華與里德也接連命中，最終幫助灰狼贏球，再將系列賽帶回主場。

唐斯昨天在第4節最後1分38秒吞下第6犯提早離場，但單場投進4顆三分球拿下25分，他說：「必須打出侵略性，沒有時間再懷疑自己了，系列賽第4戰還以0：3落後，真的沒有時間了。」

愛德華攻下29分、10籃板、9助攻準大三元，談到關鍵時刻挺身而出，他說：「我打得相當積極，尤其第4節末段，沒有再躲在底角，也沒有選擇冷眼旁觀；我一直主動要求，隊友也把球傳給我，展現對我的信任。」

唐西奇拿下28分、15籃板、10助攻，完成今年季後賽個人第6次大三元，不過全場21投僅7中，賽後他說，「這場比賽是我的責任，沒有提供足夠能量。」

NBA季後賽 唐斯 唐西奇 愛德華 灰狼 獨行俠

延伸閱讀

NBA／末節3記外線拒當「軟糖」 唐斯：沒時間自我懷疑

NBA／灰狼唐斯稱沒時間自我懷疑 愛德華：我會在公車上扁他

NBA／關鍵時刻更積極不再躲底角 愛德華：我不想被橫掃

NBA／愛德華準大三元加關鍵跳投 灰狼沒被獨行俠橫掃！

相關新聞

NBA／2大將關鍵戰發威 灰狼續命

NBA西區冠軍賽以0：3落後的灰狼隊昨天背水一戰，禁區大將唐斯擺脫前3戰冷手感，在第4節連續飆進3顆關鍵三分球，加上愛德...

NBA／庫明加破繭而出！傳勇士休賽季將積極兜售維金斯

勇士擁有聯盟最高的團隊總薪資，本季卻只繳出46勝36敗戰績，排名西區第10，附加賽首戰不敵國王被淘汰。有消息指出，休賽季將積極兜售前鋒維金斯（Andrew Wiggins），輔正本季進化的21歲前鋒庫

NBA／席亞康休賽季成自由球員 名記曝溜馬願開5年頂薪留人

溜馬今年超乎預期闖進東區冠軍賽，但當家球星哈利伯頓（Tyrese Haliburton）G2受傷，最終被塞爾蒂克橫掃。休賽季明星前鋒席亞康（Pascal Siakam）將成為自由球員，有消息指出，溜馬

NBA／厄文完美關門紀錄破功 獨行俠雙星都說「責任在我」

獨行俠隊今天「關門」失敗，以100：105敗給灰狼隊，後場雙星唐西奇（Luka Doncic）和厄文（Kyrie Irv...

NBA／末節3記外線拒當「軟糖」 唐斯：沒時間自我懷疑

灰狼隊大將唐斯（Karl-Anthony Towns）今天在西區冠軍賽第4戰，儘管前3節就背負犯規麻煩，但第4節命中3顆...

NBA／灰狼唐斯稱沒時間自我懷疑 愛德華：我會在公車上扁他

灰狼球星唐斯（Karl-Anthony Towns）經歷西區冠軍賽前3戰低潮後，第4戰終於觸底反彈，單場砍進4顆三分球，拿到25分，幫助灰狼以105：100險勝獨行俠，系列賽扳成1：3。 唐斯前

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。