NBA／2大將關鍵戰發威 灰狼續命

NBA西區冠軍賽以0：3落後的灰狼隊昨天背水一戰，禁區大將唐斯擺脫前3戰冷手感，在第4節連續飆進3顆關鍵三分球，加上愛德華在唐斯6犯離場後接管戰局，灰狼以105：100扳回一城，避免遭獨行俠隊橫掃。

愛德華、唐斯前3戰表現不如預期，灰狼苦吞3連敗，昨天淘汰關鍵戰中，愛德華首節就拿下14分，幫助灰狼一度取得12分領先。

獨行俠後3節在唐西奇領軍下狂追，第4節一度逆轉戰局，但陷入犯規麻煩的唐斯連續飆進3顆三分球，穩住領先優勢；儘管唐西奇靠著3次罰球、命中神奇三分球再度追近，但愛德華與里德也接連命中，最終幫助灰狼贏球，再將系列賽帶回主場。

唐斯昨天在第4節最後1分38秒吞下第6犯提早離場，但單場投進4顆三分球拿下25分，他說：「必須打出侵略性，沒有時間再懷疑自己了，系列賽第4戰還以0：3落後，真的沒有時間了。」

愛德華攻下29分、10籃板、9助攻準大三元，談到關鍵時刻挺身而出，他說：「我打得相當積極，尤其第4節末段，沒有再躲在底角，也沒有選擇冷眼旁觀；我一直主動要求，隊友也把球傳給我，展現對我的信任。」

唐西奇拿下28分、15籃板、10助攻，完成今年季後賽個人第6次大三元，不過全場21投僅7中，賽後他說，「這場比賽是我的責任，沒有提供足夠能量。」