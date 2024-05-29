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NBA／厄文完美關門紀錄破功 獨行俠雙星都說「責任在我」

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
獨行俠未能贏球橫掃，雙星唐西奇（左）和厄文（右）都將輸球責任攬到自己身上。 美聯社
獨行俠未能贏球橫掃，雙星唐西奇（左）和厄文（右）都將輸球責任攬到自己身上。 美聯社

獨行俠隊今天「關門」失敗，以100：105敗給灰狼隊，後場雙星唐西奇（Luka Doncic）和厄文（Kyrie Irving）都將輸球責任攬到自己身上，為自責今天的低命中率沒能助隊守護勝場。

「我認為這場比賽責任在我，我沒能給出足夠的能量。」今天繳出28分、15籃板、10助攻「大三元」的唐西奇說。他雖收穫今年季後賽第6度「大三元」，賽末還差點完成「4分打」，嚇出灰狼一身冷汗，但全場21投僅7中，正負值和隊友華盛頓（P.J. Washington）同是整場最差的負13。

唐西奇自責今天輸球。 路透
唐西奇自責今天輸球。 路透

厄文今天命中率也不佳，全場18投僅6中拿16分，這也是第一次這組後場雙星命中率都不到3成5。

完美「關門」紀錄破功的厄文表示，唐西奇並不孤單，「我有預期他會說類似的話，尤其知道他多在意、有多想贏下勝利，還有多想領導團隊，所以我預期絲毫未減。我想你也會聽到我講一樣內容，責任在我，這是身為球隊領導者預期會被聽到的話。」

兩人隊友倒是有不同想法，瓊斯（Derrick Jones Jr.）強調，勝負該是團隊一起扛，「我們是個團隊，我們上場、並肩作戰，一起贏、一起輸，不是取決個人。我知道他們是這團體的領導者、領頭羊，但我們也該挺身而出。」

NBA季後賽

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