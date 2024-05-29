NBA／庫明加破繭而出！傳勇士休賽季將積極兜售維金斯

勇士擁有聯盟最高的團隊總薪資，本季卻只繳出46勝36敗戰績，排名西區第10，附加賽首戰不敵國王被淘汰。有消息指出，休賽季將積極兜售前鋒維金斯（Andrew Wiggins），輔正本季進化的21歲前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）。

據《富比士》記者希德利（Evan Sidery）報導，因庫明加本季表現出色，勇士預計會在今年夏天積極尋求維金斯交易，希望能擺脫他剩下的3年8470萬美元合約，並引進更適合勇士體系的球員。

維金斯連兩季因個人因素缺席一段時間，本季表現大幅下滑，一度被下放至替補陣容，場均只能得到13.2分4.5籃板。庫明加和總教練柯爾（Steve Kerr）爆發不合傳聞後，反而破繭而出，場均攻下16.1分4.8籃板。

庫明加合約下季結束後到期，勇士能在今年夏天和他提前續約，避免他明年進入自由市場。不過勇士薪資壓力相當大，因此可能在維金斯和庫明加間做出取捨。