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NBA／末節3記外線拒當「軟糖」 唐斯：沒時間自我懷疑

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
唐斯今天不當「軟糖」，第4節命中3顆關鍵三分球，幫助灰狼擋下獨行俠隊反撲。 路透
唐斯今天不當「軟糖」，第4節命中3顆關鍵三分球，幫助灰狼擋下獨行俠隊反撲。 路透

灰狼隊大將唐斯（Karl-Anthony Towns）今天在西區冠軍賽第4戰，儘管前3節就背負犯規麻煩，但第4節命中3顆關鍵三分球，幫助灰狼擋下獨行俠隊反撲，雖然最終仍是6犯提前離場，但對於幫助球隊成功延長戰線，唐斯也強調已經沒有時間再懷疑自己。

唐斯在系列賽前3戰表現荒腔走板，命中率都不超過3成，第3場比賽更是三分球8投0中，低迷的手感讓他一度飽受批評，不過今天在灰狼命懸一線的情況下，唐斯在關鍵第4節挺身而出，一度連續投進3顆三分球，幫助灰狼逆轉戰局。

儘管比賽最後1分38秒唐斯吞下第6犯提前離場，還把唐西奇（Luka Doncic）送上罰球線罰3球俱中，仍留下25分、三分球5投4中的好表現，成為灰狼今天贏球的一大功臣。

談到過去幾場比賽的表現遭到質疑，唐斯表示，在這個節骨眼，已經沒有時間自我懷疑，「我必須要打出侵略性，沒有時間再懷疑自己了，到了這個時候，系列賽第4戰，我們還以0：3落後，真的沒有時間了。」

唐斯強調，今天比賽確實打出侵略性，而且對每次投籃都充滿信心，就像他在季後賽前兩輪的表現，防守端也努力取得有利的位置，「我必須確保打出有紀律性的防守，不要失去任何信心和侵略性。」

NBA季後賽

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