NBA／灰狼唐斯稱沒時間自我懷疑 愛德華：我會在公車上扁他

灰狼球星唐斯（Karl-Anthony Towns）經歷西區冠軍賽前3戰低潮後，第4戰終於觸底反彈，單場砍進4顆三分球，拿到25分，幫助灰狼以105：100險勝獨行俠，系列賽扳成1：3。

唐斯前3戰投籃54投15中，命中率僅27.7%，其中第四節共12投2中，只得到5分，因此每天練習1500顆外線成為笑話。不過唐斯今天用表現證明自己，末節飆進3顆外線攻下10分，雖最後犯滿離場，仍被視為致勝功臣。

Ant and KAT lead the way on the road to force a Game 5 back in Minnesota! 🐺🐺



Edwards: 29 PTS, 10 REB, 9 AST

Towns: 25 PTS (9-13 FGM), 5 REB, 4 3PM



Game 5 tips Thursday at 8:30pm/et on TNT 🍿 pic.twitter.com/1Akarqib5l — NBA (@NBA) 2024年5月29日

唐斯受訪時談到本場比賽的心態，「保持侵略性，現在不是心中有任何懷疑的時刻，這是第4場比賽，0：3落後，沒有時間去懷疑。」

"He played exceptionally well... he came through big time, he's the reason we won tonight"



Ant with high praise for KAT, who dropped 25 and hit big shots in the 4th 🙌 pic.twitter.com/WFekojw7FB — NBA (@NBA) 2024年5月29日

「蟻人」愛德華（Anthony Edwards）也盛讚唐斯，「他非常有自信，他不擔心之前的投籃，今晚表現非常出色。」愛德華也和唐斯大談犯滿離場的事，他開玩笑地說，「我等等會在公車上扁他。」唐斯請大家別相信愛德華。