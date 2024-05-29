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NBA／灰狼唐斯稱沒時間自我懷疑 愛德華：我會在公車上扁他

聯合新聞網／ 綜合報導
愛德華(左)、唐斯(右)。 法新社
愛德華(左)、唐斯(右)。 法新社

灰狼球星唐斯（Karl-Anthony Towns）經歷西區冠軍賽前3戰低潮後，第4戰終於觸底反彈，單場砍進4顆三分球，拿到25分，幫助灰狼以105：100險勝獨行俠，系列賽扳成1：3。

唐斯前3戰投籃54投15中，命中率僅27.7%，其中第四節共12投2中，只得到5分，因此每天練習1500顆外線成為笑話。不過唐斯今天用表現證明自己，末節飆進3顆外線攻下10分，雖最後犯滿離場，仍被視為致勝功臣。

唐斯受訪時談到本場比賽的心態，「保持侵略性，現在不是心中有任何懷疑的時刻，這是第4場比賽，0：3落後，沒有時間去懷疑。」

「蟻人」愛德華（Anthony Edwards）也盛讚唐斯，「他非常有自信，他不擔心之前的投籃，今晚表現非常出色。」愛德華也和唐斯大談犯滿離場的事，他開玩笑地說，「我等等會在公車上扁他。」唐斯請大家別相信愛德華。

Anthony Edwards Karl-Anthony Towns NBA季後賽 灰狼 獨行俠

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