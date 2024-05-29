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NBA／關鍵時刻更積極不再躲底角 愛德華：我不想被橫掃

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
愛德華賽後表示自己今天打得更有侵略性，關鍵時刻也不會再躲在底角等球。 路透
愛德華賽後表示自己今天打得更有侵略性，關鍵時刻也不會再躲在底角等球。 路透

灰狼隊今天在西區冠軍賽第4戰背水一戰，靠著唐斯（Karl-Anthony Towns）與愛德華（Anthony Edwards）攜手取勝，將系列賽戰線成功延長回到主場，對於過去幾場比賽在關鍵時刻的表現受到批評，今天拿下準大三元的愛德華強調，確實打得更有侵略性，關鍵時刻也不會再躲在底角等球。

愛德華在西區冠軍賽第4戰單場進帳29分、10籃板、9助攻準大三元，成為聯盟季後賽在面對淘汰局面時，最年輕拿下此數據的球員，英勇的表現讓獨行俠總教練基德（Jason Kidd）與球隊一哥唐西奇（Luka Doncic）都甘拜下風，唐西奇說：「他真的是一名非常出色的球員，肯定會找到機會拿出最佳表現，他為此付出很多努力。」

今年是愛德華生涯第3個賽季打進季後賽，過去兩年都在首輪就止步，但今年他展現「攻守一體」的球星特質，儘管來到西區冠軍賽後表現被唐西奇壓下，今天仍展現價值，尤其關鍵時刻幫助球隊取勝的能力。

愛德華說：「我打得相當積極，尤其是在第4節末段，沒有再躲在底角，也沒有選擇冷眼旁觀，一直主動要球，隊友也把球傳給我，展現對我的信任。」

對於幫助灰狼成功延長戰線，避免遭到橫掃，愛德華展現一如繼往的自信，「我生涯還沒有被橫掃過，也不想被橫掃，因為我將這視為個人的責任，這是他們的主場，球迷一直在說垃圾話，但一點都沒有影響我的決心，現在我們將回到主場繼續努力。」

NBA季後賽

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