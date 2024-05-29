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NBA／早就說過不適合！海瓦德正妹妻開嗆雷霆總管

聯合新聞網／ 綜合報導
海瓦德(左)和妻子羅蘋(右)。 截圖自羅蘋IG
海瓦德(左)和妻子羅蘋(右)。 截圖自羅蘋IG

「星海哥」海瓦德（Gordon Hayward）被交易到雷霆後未獲得重用，季後賽出戰7場竟一分未得。雷霆總管普雷斯帝（Sam Presti）受訪時坦言這筆交易會失敗，是自己的責任。事後，海瓦德妻子蘿蘋（Robyn Hayward）竟在IG開嗆普雷斯帝。

普雷斯帝談到海瓦德交易案時直言，「我錯過一些東西，這是我的責任，但我還在學習、努力了解這支球隊，並成為一位出色的觀察者，目前我正經歷這樣的過程。」

對此蘿蘋在IG發文寫道，「為什麼要交易來一個球員，又不讓他上場？」羅蘋還提到，「交易前海瓦德曾告訴普雷斯帝，這筆交易不適合，當球員已經跟你說了，你怎麼會錯過？」

海瓦德今年季後賽只打7場，平均上場僅6.6分鐘，沒有分數進帳，只累積13籃板3助攻1抄截1阻攻。他上周受訪時表示，「我覺得作為一名球員，我還有很多東西能提供，只是沒有太多機會這樣做，我以為會得到這個機會。」

Gordon Hayward 雷霆

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