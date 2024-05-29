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NBA／愛德華準大三元加關鍵跳投 灰狼沒被獨行俠橫掃！

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
愛德華攻下29分、10籃板、9助攻準大三元，灰狼擊敗獨行俠續命成功！ 路透
愛德華攻下29分、10籃板、9助攻準大三元，灰狼擊敗獨行俠續命成功！ 路透

在西區冠軍賽以0：3落後的灰狼隊，今天在主場背水一戰，首節在愛德華（Anthony Edwards）領軍下一度取得12分領先，儘管獨行俠隊隨即由唐西奇（Luka Doncic）帶領反撲在半場追平比數，但第4節灰狼唐斯接連命中3顆三分球，愛德華更是兩次關鍵出手命中，幫助灰狼最終以105：100成功延長戰線，將系列賽追到1：3。

在東區的塞爾蒂克率先橫掃溜馬取得首張冠軍賽門票後，獨行俠今天也將在西區冠軍賽第4戰挑戰橫掃灰狼，不過身為地主的灰狼今天在沒有退路的情況下仍展現高昂鬥志，尤其是今年季後賽表現搶眼的愛德華首節就拿下14分，率領灰狼一度取得12分領先，而上半場他就進帳17分，成為灰狼隊史除了賈奈特（Kevin Garnett）外，第2位在同一年季後賽累積得分超過400分的球員。

不過獨行俠第1節後段就在唐西奇領軍下展開反撲，第二節中段瓊斯（Derrick Jones Jr.）在投進兩顆三分球後，獨行俠也成功扳平戰局，上半場打完兩隊也戰成49：49平手。

下半場兩隊也展開激烈的拉鋸戰，其中瓊斯還與灰狼戈貝爾（Rudy Gobert）發生肢體衝突事件，最終雙雙吞下技術犯規，第四節獨行俠雖然一度在厄文中距離跳投命中後取得1分領先，但背負犯規麻煩的灰狼唐斯（Karl-Anthony Towns）也在關鍵時刻挺身而出，接連砍進三分球，幫助灰狼在比賽剩下5分鐘時反倒取得5分領先。

比賽最後3分鐘，灰狼唐斯再度砍進三分球後，愛德華緊接著完成一記打板拋投，幫助灰狼取得8分領先，但唐斯緊接著吞下個人第6次犯規提前退場，更送唐西奇上罰球線且3罰俱中，加上厄文的拋投命中，獨行俠在最後一分鐘追到僅剩3分差距。

倒數38.8秒愛德華跳投命中，為灰狼穩住領先，反觀獨行俠厄文卻出現關鍵傳球失誤，但唐西奇在下一波進攻中投進超高難度三分球投射，助獨行俠追到3分差距，不過灰狼里德（Naz Reid）僅花不到兩秒就上籃進球，澆熄了獨行俠最終反撲，以5分差距擊敗獨行俠，將系列賽追到1：3。

灰狼今天以愛德華攻下29分、10籃板、9助攻準大三元表現最佳，唐斯則是投進4顆三分球拿下25分，獨行俠唐西奇則有28分、15籃板、10助攻演出，近7場比賽第5度拿下大三元。

NBA季後賽

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