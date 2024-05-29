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NBA／換來海瓦德季後賽7場0分 雷霆總管：不是完美故事

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
雷霆總管普雷斯帝坦言換來海瓦德沒達到成效，是一次失敗的經驗。 路透
雷霆總管普雷斯帝坦言換來海瓦德沒達到成效，是一次失敗的經驗。 路透

雷霆隊今年在季中透過交易與黃蜂隊換來前鋒海瓦德（Gordon Hayward），原被認為將為年輕的陣容填補欠缺的經驗，不過海瓦德在例行賽獲得的上場機會並不多，到了季後賽後更是完全邊緣化，出賽7場一分未得，雷霆總管普雷斯帝（Sam Presti）直言，海瓦德的交易案對於他來說是一次學習過程，也將會承擔責任。

雷霆近年來靠著年輕陣容的成長成為聯盟一線勁旅，今年再度挑戰季後賽在第2輪遭獨行俠淘汰出局，海瓦德在賽季結束後也透露，對於第1個在雷霆的賽季感到失望和沮喪，尤其自認能提供球隊不少幫助，卻未獲得相對應的機會。

今天普雷斯帝在被問到此事時直言，海瓦德的交易案對於他來說確實是個學習，也是不能逃避的責任，「我錯過了一些東西，這是我的責任，但我還在學習、努力了解這支球隊和球隊的節奏，並成為一位出色的球隊觀察者，目前我正在經歷這樣的過程。」

在海瓦德的交易案中，雷霆付出伯坦斯（Davis Bertans）等3名球員以及兩個次輪選秀權和現金，不但未收到成效，將成為自由球員的海瓦德顯然也不太可能繼續留在雷霆。

談到海瓦德的狀況，普雷斯蒂坦言，這對於海瓦德來說確實是個艱難的處境，「我認為這並不是一次完美的故事，我正在從中學習，並在賽季中、早期為球隊引進一些我們需要的人手。」

NBA季後賽

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