NBA／席亞康休賽季成自由球員 名記曝溜馬願開5年頂薪留人
溜馬今年超乎預期闖進東區冠軍賽，但當家球星哈利伯頓（Tyrese Haliburton）G2受傷，最終被塞爾蒂克橫掃。休賽季明星前鋒席亞康（Pascal Siakam）將成為自由球員，有消息指出，溜馬願開頂薪合約留人。
溜馬季中發動交易，用布朗（Bruce Brown）加3張首輪籤等籌碼換回席亞康。如果休賽季席亞康與溜馬再續前緣，最多能獲得5年2.45億美元合約；其他隊最多只能開出4年1.83億美元合約。
《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）今天在節目上提到，留下席亞康是溜馬休賽季優先事項，且願意提供頂薪合約留人。
席亞康本季在暴龍和溜馬共出賽80場，平均得到21.7分7.1籃板4.3助攻。季後賽出戰17場，平均21.6分7.5籃板3.8助攻，表現可說是相當穩定。
2023-24 NBA季後賽賽程與比分
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