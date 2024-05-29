NBA／席亞康休賽季成自由球員 名記曝溜馬願開5年頂薪留人

例行賽取得64勝28敗成績的塞爾蒂克，進入季後賽依然神勇，前兩輪分別以4比1擊敗熱火和騎士，今天又以4戰橫掃了溜馬，3年內第2次闖進總冠軍賽。目前他們在季後賽也是取得客場6連勝。 根據統計，塞爾

2024-05-28 19:06