NBA／「士官長」巴特勒重返費城？傳76人想交易並提供頂薪

「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）季後賽因傷缺陣，無法幫助熱火重演「老八傳奇」擊敗塞爾蒂克。儘管他合約還有1年，但現在傳出76人將他視為交易補強方案，甚至願意提供頂薪提前續約。

今年熱火被塞爾蒂克後巴特勒表示，如果他能上場，被淘汰的會是綠衫軍。沒想到熱火總裁萊利（Pat Riley）竟一針見血地說：「如果你不在場上打球，就應該閉上嘴巴。」這番言論引發球迷熱議，不過萊利曾強調，不會交易巴特勒。巴特勒接受GQ訪問時，也說想留在熱火。

巴特勒下季合約為4880萬美元，2025-26賽季則是5220萬美元球員選項。據76人隨隊記者龐貝（Keith Pompey）報導，如果76人無法在自由市場搶到快艇球星喬治（Paul George），巴特勒被視為補強方案，將開給他一份頂薪合約，促使他透過交易離開邁阿密。

76人休賽季擁有薪資空間，可以找來一名球星，與安比德（Joel Embiid）和馬克西（Tyrese Maxey）組三巨頭。巴特勒曾在2018-19年賽季效力76人，與安比德關係不錯，但當年不敵暴龍止步季後賽第二輪，季後76人選擇留哈里斯（Tobias Harris），巴特勒也在前年季後賽淘汰76人後開嗆，「哈里斯比我好？」成為76人球迷難以忘懷的名場面。