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NBA／塞爾蒂克闖總冠軍賽 布朗奪東冠MVP

聯合報／ 記者劉肇育／綜合報導
布朗榮獲東區冠軍賽MVP。 法新社
布朗榮獲東區冠軍賽MVP。 法新社

塞爾蒂克隊昨天在NBA東區冠軍賽第4戰與溜馬隊一路拉鋸，布朗最後65秒挺身而出，先是成功封阻奈哈德出手，又在倒數44秒助攻懷特投進超前三分球，幫助塞爾蒂克以105：102獲勝，將溜馬橫掃出局，布朗也拿下東區冠軍賽MVP。

溜馬「一哥」哈利伯頓持續因傷缺陣，昨天第4戰毫無退路，頂上控球位置的奈哈德手感發燙，進帳全隊最高24分、外帶10助攻，幫助溜馬前3節取得領先。

不過，大賽經驗豐富的塞爾蒂克頂住壓力，布朗在比賽最後2分40秒拋投追平比分，再賞奈哈德一記麻辣鍋，布朗又在最後44秒找到位於底線的懷特，助攻投進關鍵三分球，幫助塞爾蒂克相隔1年再度奪下總冠軍賽門票。

布朗的好表現擊敗隊友泰托姆奪下MVP，聽到被唱名卻是一臉訝異，他說：「根本沒有想過這件事，因為我還不曾贏過什麼。很開心我們晉級，也感謝溜馬帶來一個艱苦的系列賽，這個賽季兩隊都打得相當強硬，必須給他們最高的尊重。」

泰托姆生涯第2次踏上總冠軍賽舞台，坦言相當興奮，「這很特別，儘管我們曾有1次經驗，但不會把它當作理所當然。」

溜馬相隔9年重返分區冠軍賽卻遭4戰橫掃，但年輕陣容的好表現獲得肯定，總教練卡萊爾說，感謝球員打出令人驚豔的一季，下賽季外界對球隊期待一定更高。

NBA NBA季後賽 哈利伯頓 塞爾蒂克 泰托姆 溜馬

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