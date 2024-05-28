NBA／塞爾蒂克花14場拿總冠軍賽門票 勇士騎士後最神速
例行賽取得64勝28敗成績的塞爾蒂克，進入季後賽依然神勇，前兩輪分別以4比1擊敗熱火和騎士，今天又以4戰橫掃了溜馬，3年內第2次闖進總冠軍賽。目前他們在季後賽也是取得客場6連勝。
根據統計，塞爾蒂克僅用14場比賽就打到總冠軍賽，這是2017年的勇士和騎士之後，所用場次最少的球隊。勇士當年是前三輪皆橫掃，用了最神速的12場，騎士則是多花一場，用了13場。結果兩軍對陣，「宇宙勇」一下子就3比0領先，最後4比1封王。
儘管有些雜音批評綠衫軍高歌前進的途中，先是巴特勒（Jimmy Butler）缺席整個系列賽，之後米契爾（Donovan Mitchell）和哈利伯頓（Tyrese Haliburton）也都因傷無法打完最後賽事，整個東冠過程可說是相當幸運又寫意，欠缺含金量。不過塞爾蒂克一整季下來所展現出來的攻守威力，仍足以證明他們是有資格登頂。
這是塞爾蒂克隊史第23次打進總冠軍賽，先前22次征途共有17次奪冠，本季他們將挑戰第18座總冠軍，如此一來將可以超越宿敵湖人，獨居史上第一寶座。
2023-24 NBA季後賽賽程與比分
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