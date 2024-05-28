快訊

連存證信函都不理…住戶惡意欠繳管理費 社區委員祭3招：乖乖繳3年沒再犯

地牛翻身！19:05花蓮近海地震規模4.4 最大震度3級

國會改革三讀挨批違反權力分立 傅崐萁向國民宣告：一定廢除監察院

NBA／塞爾蒂克花14場拿總冠軍賽門票 勇士騎士後最神速

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
本季一路獨走的綠衫軍，離隊史第18座總冠軍僅差4場勝利。 法新社
本季一路獨走的綠衫軍，離隊史第18座總冠軍僅差4場勝利。 法新社

例行賽取得64勝28敗成績的塞爾蒂克，進入季後賽依然神勇，前兩輪分別以4比1擊敗熱火和騎士，今天又以4戰橫掃了溜馬，3年內第2次闖進總冠軍賽。目前他們在季後賽也是取得客場6連勝。

根據統計，塞爾蒂克僅用14場比賽就打到總冠軍賽，這是2017年的勇士和騎士之後，所用場次最少的球隊。勇士當年是前三輪皆橫掃，用了最神速的12場，騎士則是多花一場，用了13場。結果兩軍對陣，「宇宙勇」一下子就3比0領先，最後4比1封王。

儘管有些雜音批評綠衫軍高歌前進的途中，先是巴特勒（Jimmy Butler）缺席整個系列賽，之後米契爾（Donovan Mitchell）和哈利伯頓（Tyrese Haliburton）也都因傷無法打完最後賽事，整個東冠過程可說是相當幸運又寫意，欠缺含金量。不過塞爾蒂克一整季下來所展現出來的攻守威力，仍足以證明他們是有資格登頂。

這是塞爾蒂克隊史第23次打進總冠軍賽，先前22次征途共有17次奪冠，本季他們將挑戰第18座總冠軍，如此一來將可以超越宿敵湖人，獨居史上第一寶座。

NBA季後賽

相關新聞

NBA／無冕場次紀錄直追爵士二老 37歲霍福特渴望奪冠

2007年以探花姿態加入NBA的霍福特（Al Horford），可說是聯盟現役資歷最深的球員之一。 在波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）季後賽首輪只打4場就受傷開始缺席之際，即將

NBA／一票險勝勇奪東區冠軍賽MVP 布朗：完全沒有想到

塞爾蒂克在今天客場又一次逆轉溜馬，4戰橫掃對手挺進總冠軍賽，這也是他們3年內第2次闖進總冠軍賽，布朗（Jaylen Brown）在4場比賽中場均攻下29.8分5籃板2抄截，榮獲東區冠軍賽MVP。

NBA／懷特關鍵三分球淘汰溜馬 泰托姆：他為此刻而生

塞爾蒂克隊今天在東區冠軍賽第4戰，靠著後衛懷特（Derrick White）於比賽最後45秒的三分球，以3分差距將溜馬隊...

NBA／獨行俠奪冠之路現隱憂！菜鳥萊夫利缺席西冠G4

獨行俠昨天在西區冠軍賽G3以116：107打敗灰狼，取得3：0聽牌，晉級總冠軍賽只差1場勝利。不過今天傳出壞消息，主力中鋒萊夫利（Dereck Lively II）因脖子扭傷，G4將無法上場。

NBA／塞爾蒂克花14場拿總冠軍賽門票 勇士騎士後最神速

例行賽取得64勝28敗成績的塞爾蒂克，進入季後賽依然神勇，前兩輪分別以4比1擊敗熱火和騎士，今天又以4戰橫掃了溜馬，3年內第2次闖進總冠軍賽。目前他們在季後賽也是取得客場6連勝。 根據統計，塞爾

NBA／布朗因激勵獎金多賺1億 坦言未入選年度陣容很失望

據《ESPN》薪資專家馬克斯（Bobby Marks）報導，闖進總冠軍賽後，布朗（Jaylen Brown）本季共達成合約中5項激勵獎金條件，包含出賽數、多賺330萬美元（約新台幣1億元），隊友哈勒戴

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。