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NBA／無冕場次紀錄直追爵士二老 37歲霍福特渴望奪冠

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
37歲老將霍福特渴望奪冠。 法新社
37歲老將霍福特渴望奪冠。 法新社

2007年以探花姿態加入NBA的霍福特（Al Horford），可說是聯盟現役資歷最深的球員之一。

在波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）季後賽首輪只打4場就受傷開始缺席之際，即將滿38歲的霍福特持續扛下綠衫軍先發中鋒之位，不斷在攻守兩端貢獻輸出，幫助球隊3年內第2次闖進總冠軍賽，朝隊史第18座總冠軍邁進。

加入塞爾蒂克6個賽季以來，霍福特已經5次打到東區冠軍賽，如今是第2次打進總冠軍賽，很有機會拿下個人首冠。

「我們很渴望奪冠，真的太想要了。我們已經做好了準備，早就等不及了。」霍福特說。

根據統計，霍福特是史上季後賽出場次數第3多的無冠球員，累積181場，僅次於「猶他雙老」馬龍（Karl Malone）的193場和史塔克頓（John Stockton）的182場。

霍福特打破史塔克頓只是時間的問題，但如果無法在今年圓夢，以綠衫軍整體戰力，明年他若能保持健康，有可能還是會觸及馬龍的紀錄。顯然，霍福特應該不想成為這領域的「史上第一人」。

「比賽的負荷量我還能接受，即使強度很高也沒關係。以我的身體狀態，一場還能出賽30到40分鐘。」霍福特說。

霍福特在東區冠軍戰場均拿下12.8分7.3籃板1.5助攻1.8阻攻1抄截，三分球命中率高達39.3%。目前他生涯季後賽累積1464個籃板，排名史上第20，累積226次阻攻，史上第16，有望持續提升排名。

對照2022年塞爾蒂克打了18場、兩次搶七才進到總冠軍賽，今年的綠衫軍幾乎是沒有受到太大阻力就準備迎接最後舞台。談到兩趟旅程的差異，霍福特也說：「當時我們在東冠打了7場艱辛逆轉過關，馬上就要跟勇士對決。當年我們一路都在追趕，而今年我們充分利用了休息的機會。」

對於這位比自己年紀還大的老將所做出的貢獻，總教練馬祖拉（Joe Mazzulla）也給予最高禮讚。「用任何言語都不足以形容霍福特對於這支塞爾蒂克的重要性。 他是最棒的。他的領導力和冷靜態度，當比賽升級到另一個層次時，他的表現會感染到身邊隊友。這就是霍福特。」

NBA季後賽

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