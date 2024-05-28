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NBA／懷特關鍵三分球淘汰溜馬 泰托姆：他為此刻而生

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
懷特（Derrick White）這記於比賽最後45秒的三分球殺死溜馬。 法新社
懷特（Derrick White）這記於比賽最後45秒的三分球殺死溜馬。 法新社

塞爾蒂克隊今天在東區冠軍賽第4戰，靠著後衛懷特（Derrick White）於比賽最後45秒的三分球，以3分差距將溜馬隊淘汰出局，懷特不僅在進攻端表現搶眼攻下16分，另外有5抄截、3阻攻、4助攻的全能演出，成為公牛隊皮朋（Scottie Pippen）後，首位在分區冠軍賽單場完成5抄截、3阻攻的球員。

懷特2022年加盟塞爾蒂克，過去兩年在隊上的重要性逐年提升；一年前的今天，他才在與熱火隊的東區冠軍賽第6戰壓哨補籃絕殺，幫助塞爾蒂克將系列賽扳平，今年又成為塞爾蒂克橫掃溜馬的關鍵人物，加盟3年將第2度跟隨「綠衫軍」挑戰總冠軍賽。

談到在比賽最後階段投進超前比分的關鍵三分球，懷特賽後表示，下半場手感不差，所以隨時做好出手的準備，並將功勞歸給把球傳到他手中的布朗（Jaylen Brown）身上，「當我來到波士頓的那一刻，布朗就已經是一名很棒的球員，他每個賽季都不斷在變好，尤其在這個系列賽打出很棒的表現，在攻防兩端皆是如此。」

對於接下來將登上總冠軍賽舞台，懷特也說：「要打冠軍賽不是一件簡單的事情，也必須給予溜馬最高的讚賞，他們真的非常拚命，我們現在可以稍微享受一下，然後就要把專注力放在最終目標了。」

塞爾蒂克一哥泰托姆（Jayson Tatum）談到懷特的表現也說：「他一直都是為這種大場面而生的球員，尤其是在這樣的重要時刻，這是非常關鍵的一次出手，壓力肯定很大，但我們也始終相信著他。」

NBA季後賽

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