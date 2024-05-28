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NBA／一票險勝勇奪東區冠軍賽MVP 布朗：完全沒有想到

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
布朗獲得以「大鳥」柏德為名的東冠MVP。 美聯社
布朗獲得以「大鳥」柏德為名的東冠MVP。 美聯社

塞爾蒂克在今天客場又一次逆轉溜馬，4戰橫掃對手挺進總冠軍賽，這也是他們3年內第2次闖進總冠軍賽，布朗（Jaylen Brown）在4場比賽中場均攻下29.8分5籃板2抄截，榮獲東區冠軍賽MVP。

布朗在首戰第四節命中追平比分的救命三分球，將比賽逼進延長；第二戰轟出平個人紀錄的40分。而後續兩場比賽也都在攻防兩端有重要輸出，即使泰托姆（Jayson Tatum）繳更好的場均30.3分10.3籃板6.3助攻表現，最終還是讓布朗取得這項榮譽。

不過泰托姆在2022年已經拿過東區冠軍賽MVP，那一年塞爾蒂克原本在總冠軍賽握有2比1領先優勢，最後連輸3場讓勇士贏得8年內的第4座總冠軍。

布朗在獲獎時表示：「我完全沒有想到會拿到這個MVP，我從來沒贏過什麼。我只是對我們能夠獲勝感到高興。」

從官方公布的投票來看，9位記者中有5人把票給了布朗，泰托姆則是獲得4票。

布朗在NBA生涯曾3度入選明星賽，2023年獲選年度第二隊，2017年則是進入新秀最佳第二隊陣容。儘管今年塞爾蒂克豪取64勝，但布朗卻連年度前三隊也沒有份。

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