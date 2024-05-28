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NBA／綠衫軍雙探花累積多年大賽經驗養分 賈奈特：該奪冠了
例行賽豪取64勝的塞爾蒂克，進入季後賽同樣萬夫莫敵，在東區冠軍賽4比0橫掃溜馬後，全力朝隊史第18座總冠軍邁進。2008年曾率領綠衫軍奪冠的傳奇球星賈奈特（Kevin Garnett）更直言，雙探花核心泰托姆（Jayson Tatum）和布朗（Jaylen Brown）是該登頂了！
「泰托姆和布朗是年輕一代球星中大賽經驗最豐富的，打過很多季後賽，也歷經過東區冠軍賽和總冠軍賽的洗禮。今年塞爾蒂克戰力強大，我認為是該輪到他們奪冠了，他們讓比賽很多時候看起來輕鬆寫意。」賈奈特說。
塞爾蒂克是在2016和2017年先後選進了布朗、泰托姆，挾著原本就有的陣容基礎，兩人從新秀年至今每一年都打進季後賽，最近8個賽季更是6次打到東區冠軍賽，儘管年年失利，但對於雙探花來說，也是累積更多養分，等待開花結果。
2023-24 NBA季後賽賽程與比分
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