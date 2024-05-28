NBA／懷特致勝三分彈 塞爾蒂克4戰橫掃溜馬闖總冠軍賽

陷入退無可退劣勢的溜馬隊，今天東區決賽第4戰當家主控哈利伯頓（Tyrese Haliburton）再度腿傷缺席，但球隊有奈哈德（Andrew Nembhard）領軍，替補後衛麥克康奈爾（T.J. McConnell）也有亮眼發揮，第四節一度握有8分領先，不過塞爾蒂克再上演逆轉戲碼，懷特（Derrick White）最後43秒更飆進致勝三分彈，助「綠衫軍」以105：102拿下勝利，4戰「橫掃」晉級，率先搶下總冠軍賽門票。

第2戰傷退的哈利伯頓，主場兩戰都沒能出賽，但溜馬首節以27：29緊咬比數，第二節在奈哈德投進壓哨球下將差距再追近到57：58。

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第三節溜馬中鋒透納（Myles Turner）連飆2記三分彈，讓溜馬以63：58反超，三節打完也保有83：80優勢；第四節在麥克康奈爾和奈史密斯（Aaron Nesmith）發揮下持續握有領先，最後5分半還握有98：90優勢。

「綠衫軍」先有布朗（Jaylen Brown）2罰俱中，泰托姆（Jayson Tatum）再飆進外線，一波5：0攻勢縮小差距到3分；奈哈德雖投進中距離止血，但哈勒戴（Jrue Holiday）完成「三分打」讓塞爾蒂克追到2分差，2分40秒布朗打進更讓比數102：102追平。

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關鍵時刻溜馬出現連續失誤，43.9秒懷特飆進超前三分彈，溜馬追平機會又失手，加上哈勒戴（Jrue Holiday）搶下重要進攻籃板，塞爾蒂克連兩場踢館成功，4戰就結束系列賽。

布朗和泰托姆各攻下29分和26分，讀秒階段投進關鍵外線的懷特贊助16分，另外還有4籃板4助攻5抄截3阻攻的全能數據，哈勒戴17分9籃板；溜馬陣中以奈哈德24分最高。