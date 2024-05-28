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NBA／名人堂傳奇中鋒華頓癌症病逝享壽71歲 賈霸：他總想讓人快樂

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NBA／名人堂傳奇中鋒華頓癌症病逝 賈霸：他總想讓人快樂

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
名人堂球星華頓（Bill Walton），在抗癌多年後今天傳出病逝消息，享壽71歲，溜馬與塞爾蒂克第四戰賽前在螢幕上追悼這位傳奇。。 法新社
名人堂球星華頓（Bill Walton），在抗癌多年後今天傳出病逝消息，享壽71歲，溜馬與塞爾蒂克第四戰賽前在螢幕上追悼這位傳奇。。 法新社

曾兩度拿下NBA總冠軍並在1977年獲選總冠軍賽MVP的名人堂球星華頓（Bill Walton），在抗癌多年後今天傳出病逝消息，享壽71歲，而聯盟主席席佛（Adam Silver）也在第一時間透過聲明致哀，強調華頓確實是一個獨一無二的存在。

從大學時期就是洛杉磯家喻戶曉球星的華頓，在1974年投入NBA選秀會以第一順位被拓荒者挑中，並在1977年領軍奪冠，個人也獲選總冠軍賽MVP，隔年更拿下個人生涯唯一一座的年度MVP獎座，在球員生涯晚期他則是轉戰塞爾蒂克，也在1986年助隊奪冠，個人也拿下該年年度第六人獎項。

緊接而來的傷勢問題，讓華頓在1988年宣布高掛球鞋，不過個性開朗的他隨後也展開球評生涯，並在1993年踏入籃球名人堂，2006年則是獲選為大學籃球名人堂，不過近年來他也受到癌症所苦，儘管近年仍能在球場邊見到他的身影，但仍在今天傳出病逝的消息。

名人堂傳奇球星華頓逝世。 美聯社
名人堂傳奇球星華頓逝世。 美聯社

對於華頓病逝，聯盟主席佛透過聲明表示，「我對他最深刻的印象就是對生活總是充滿熱情，他經常出現在聯盟中的各項活動，且總是樂觀、笑容滿面，並樂於分享他的智慧與溫暖，我很珍惜我們親密的友誼，也羨慕他的無窮精力，欽佩他與每個人相處的方式，作為NBA大家庭50多年來的珍貴成員，所有認識和喜愛他的人都會深深懷念華頓。」

而球員生涯與華頓有過不少交手紀錄，且場下也維持著不錯情誼的「天鉤」賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）也在社群上向好友道別，「我非常親密的朋友、同袍和NBA場上的對手華頓在今天離世了，現在的世界似乎變得更加沈重，在球場上華頓是一名兇狠的球員，但在場外，他盡其所能的讓身邊的人都感到快樂，他是我們之中最棒的那個人。」

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