快訊

2消防員殉職！新竹「晴空匯」火警 初步調查結果出爐

NBA／名人堂傳奇中鋒華頓癌症病逝享壽71歲 賈霸：他總想讓人快樂

60歲的人算老嗎？研究發現老年定義出現變化：這歲數才「老」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／保羅重返「空拋之城」？名記曝快艇想簽資深控衛

聯合新聞網／ 綜合報導
保羅。 路透
保羅。 路透

39歲控衛保羅（Chris Paul）的合約剩1年3000萬美元非保障，勇士隊可能裁掉他以舒緩薪資壓力。近日有消息指出，除湖人和馬刺外，快艇也有興趣得到他。

據知名記者史坦（Marc Stein）報導，快艇有意簽下資深控衛，包含保羅和上季效力過熱火、76人的羅瑞（Kyle Lowry）。

儘管勇士總管鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）和總教練柯爾（Steve Kerr）曾多次稱讚保羅，但勇士要在當地時間6月28日前決定，是否裁掉保羅，以降低3000萬美元薪資。保羅本季出賽58場，平均得到9.2分6.8助攻，三分命中率37.1%。

保羅曾效力快艇6個賽季，與葛里芬（Blake Griffin）和喬丹（DeAndre Jordan）組成「空拋之城」，可惜沒能拿下冠軍。快艇新主場下賽季正式啟用，不過這個休賽季將面臨球星喬治（Paul George）和哈登（James Harden）的續約難題。

Chris Paul Kyle Lowry 勇士 快艇

相關新聞

NBA／名人堂傳奇中鋒華頓癌症病逝 賈霸：他總想讓人快樂

曾兩度拿下NBA總冠軍並在1977年獲選總冠軍賽MVP的名人堂球星華頓（Bill Walton），在抗癌多年後今天傳出病...

NBA／雙星開無雙 獨行俠西區決賽3連勝聽牌

獨行俠隊後場雙星唐西奇和厄文再度飆分，兩人昨天在西區決賽第3戰各轟33分，率隊第四節甩開灰狼隊糾纏，以116：107迎接...

NBA／獨行俠、塞爾蒂克各3比0聽牌 季後賽改制後第3次上演

繼塞爾蒂克逆轉溜馬取得3連勝聽牌之後，獨行俠今天也在雙星唐西奇（Luka Doncic）和厄文（Kyrie Irving）的強勢發揮下，又一次第四節擊潰灰狼，連下3城取得聽牌優勢。 根據統計，自

NBA／保羅重返「空拋之城」？名記曝快艇想簽資深控衛

39歲控衛保羅（Chris Paul）的合約剩1年3000萬美元非保障，勇士隊可能裁掉他以舒緩薪資壓力。近日有消息指出，除湖人和馬刺外，快艇也有興趣得到他。 據知名記者史坦（Marc Stein

NBA／長期與癌症搏鬥 名人堂球星華頓辭世享壽71歲

美國職籃NBA宣布，兩屆NBA總冠軍、名人堂球星華爾頓（BillWalton）今天辭世，享壽71歲。他籃球生涯戰果輝煌，...

NBA／歐尼爾自嘲是被橫掃5次最大咖 巴克利提問反被酸

西區灰狼和東區溜馬都陷入0：3落後，高機率遭對手橫掃。傳奇球星歐尼爾（Shaquille O'Neal）今天在轉播台提到自己的黑歷史，不料老搭檔巴克利（Charles Barkley）又意外中槍。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。