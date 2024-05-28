NBA／保羅重返「空拋之城」？名記曝快艇想簽資深控衛

39歲控衛保羅（Chris Paul）的合約剩1年3000萬美元非保障，勇士隊可能裁掉他以舒緩薪資壓力。近日有消息指出，除湖人和馬刺外，快艇也有興趣得到他。

據知名記者史坦（Marc Stein）報導，快艇有意簽下資深控衛，包含保羅和上季效力過熱火、76人的羅瑞（Kyle Lowry）。

儘管勇士總管鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）和總教練柯爾（Steve Kerr）曾多次稱讚保羅，但勇士要在當地時間6月28日前決定，是否裁掉保羅，以降低3000萬美元薪資。保羅本季出賽58場，平均得到9.2分6.8助攻，三分命中率37.1%。

保羅曾效力快艇6個賽季，與葛里芬（Blake Griffin）和喬丹（DeAndre Jordan）組成「空拋之城」，可惜沒能拿下冠軍。快艇新主場下賽季正式啟用，不過這個休賽季將面臨球星喬治（Paul George）和哈登（James Harden）的續約難題。