NBA／長期與癌症搏鬥 名人堂球星華頓辭世享壽71歲

NBA宣布，兩屆NBA總冠軍、名人堂球星華頓（Bill Walton）今天辭世，享壽71歲。他籃球生涯戰果輝煌，使他入選NBA 50大球星及75大球星。

路透社報導，NBA表示，華頓長期與癌症搏鬥，他過世時家人都陪伴在他身邊。

在球隊擔任中鋒位置的華頓身高211公分，但動作優雅。他大學期間是加州大學洛杉磯分校（UCLA）男籃一員，在伍登（John Wooden）執教下，於1972和1973年贏得NCAA冠軍。

華頓在1974年NBA選秀中，以狀元身分被波特蘭拓荒者挑走，並在職業生涯早期就奠定自身實力，帶領拓荒者在1976-77年球季奪得總冠軍，隔年榮膺最有價值球員（MVP）。

不過華頓因腳傷問題在接下來4個球季缺席3季，其中多屬他效力聖地牙哥快艇（洛杉磯快艇前身）時期，之後華頓以板凳球員身分重回球場，助波士頓塞爾蒂克贏得1985-86球季總冠軍。

離開NBA後，華頓投入體育播報並參與多個慈善組織、講習會和活動營服務。他也在廣播電視擔任球評。

華頓退休後曾擔任球評工作。 路透社

根據「進步醫療科技協會」（Advanced MedicalTechnology Association）訪談，華頓一生傷病無數，接受過38次骨科手術。

但隨著時間過去，加上受到教練伍登、諾貝爾文學獎得主蕭伯納（George Bernard Shaw）和美國搖滾樂團「死之華」（The Grateful Dead）等不同思想家啟發，讓他得以從脊椎手術中恢復過來並重新投入體育播報。

NBA總裁席佛（Adam Silver）在聲明中指出：「華頓確實是獨一無二的。」聲明中回顧他在球場上諸多成就以及他播報時「深具洞察力和豐富多彩的評論」。

席佛說：「但他讓我印象最深刻的，莫過於他對生活的熱情。」