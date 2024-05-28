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NBA／西區決賽 獨行俠3連勝聽牌

聯合報／ 記者曾思儒／綜合報導
獨行俠雙星各砍33分，第四節率領獨行俠力壓灰狼。 美聯社
獨行俠雙星各砍33分，第四節率領獨行俠力壓灰狼。 美聯社

獨行俠隊後場雙星唐西奇厄文再度飆分，兩人昨天在西區決賽第3戰各轟33分，率隊第四節甩開灰狼隊糾纏，以116：107迎接系列賽3連勝，在獨行俠傳奇球星諾維茨基場邊見證下取得「聽牌」優勢，只差1勝就能重返暌違13年的總冠軍賽。

1980年成軍的獨行俠，曾在2011年打下隊史迄今唯一的總冠軍，當時總冠軍賽MVP就是諾維茨基，他的後場搭檔基德退役後轉任教練，2021年接下獨行俠兵符，本季更率隊一路淘汰快艇隊和西區龍頭雷霆隊，有機會以不同身分再闖總冠軍賽。

根據統計，NBA季後賽沒有球隊能在0：3落後下逆轉，獨行俠等於提前預約隊史第3張總冠軍賽門票，但昨天轟下33分的唐西奇強調不能放鬆，還有一場勝利要拿，「感覺很好，但我們要去思考下一場比賽，抱持同樣心態應戰。」

獨行俠前兩戰踢館成功，昨天回到主場，原本兩位數領先雖在第三節花光，但第四節最後5分鐘在厄文、唐西奇聯手下打出14：3猛攻鎖定勝利。

厄文決勝節就攻下14分，系列賽3戰的第四節合計斬獲31分，是今年分區決賽決勝節得分最高的球員，連唐西奇都用「難以置信」形容，他笑說：「這是為何有人稱他是第四節先生，對吧？」

厄文2016年曾和騎士隊一起舉起總冠軍獎盃，今年機會大好，他也說自己和唐西奇仿佛是為大場面而生，但冠軍戒若沒到手，一切就沒意義。

灰狼上一輪7戰淘汰衛冕軍金塊隊，西區決賽卻屢屢錯過奪勝機會，不過「新狼王」愛德華沒放棄希望，他強調落後並非世界末日，「在這時間點，我們要正向面對，不能負面，要試著搶下一場勝利。」

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