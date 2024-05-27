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NBA／獨行俠、塞爾蒂克各3比0聽牌 季後賽改制後第3次上演

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
唐西奇(左)有望與泰托姆正面對決，爭取生涯首冠。 美聯社
唐西奇(左)有望與泰托姆正面對決，爭取生涯首冠。 美聯社

繼塞爾蒂克逆轉溜馬取得3連勝聽牌之後，獨行俠今天也在雙星唐西奇（Luka Doncic）和厄文（Kyrie Irving）的強勢發揮下，又一次第四節擊潰灰狼，連下3城取得聽牌優勢。

根據統計，自從聯盟採取東西區各取8隊打季後賽以來，這是第3次出現東西區冠軍賽都是3比0的情況。前面兩次分別是2015年和2023年。

2015年的東區冠軍賽是詹姆斯（LeBron James）率領的騎士對上創造隊史最佳例行賽成績的龍頭老鷹；西區冠軍賽則是年度MVP柯瑞（Stephen Curry）領銜的勇士面對哈登（James Harden）、「魔獸」霍華德（Dwight Howard）合體的火箭。

騎士後來4戰橫掃，而勇士則是以4勝1敗淘汰火箭，揭開雙方未來連戰4年的序幕。

上季西區冠軍賽由約柯奇（Nikola Jokic）率領的金塊，遇上戰績和表現一路爬升的湖人，最終演出橫掃戲碼；至於東區對戰更加戲劇化，塞爾蒂克在0比3絕對落後之下，硬是將比賽逼進搶七，最後飲恨出局。

聯盟連續兩年分區冠軍賽都出現3比0的場景，可說是史上罕見。

在7戰4勝的季後賽歷史上共出現154次系列賽3比0領先情況，沒有一支球隊能夠翻盤；最好的情況就是追到搶七大戰，之前共出現過4次，分別是1951年總冠軍賽的尼克、1994年第二輪的金塊、2003年首輪的拓荒者和2023年東區冠軍賽的塞爾蒂克。

系列賽0勝3敗逼到第6戰一共出現11次，最近一次是在2022年東區首輪；因此從數據來看，塞爾蒂克和獨行俠勢必要首度於總冠軍賽碰頭了。

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