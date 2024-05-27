NBA／歐尼爾自嘲是被橫掃5次最大咖 巴克利提問反被酸
西區灰狼和東區溜馬都陷入0：3落後，高機率遭對手橫掃。傳奇球星歐尼爾（Shaquille O'Neal）今天在轉播台提到自己的黑歷史，不料老搭檔巴克利（Charles Barkley）又意外中槍。
儘管歐尼爾生涯創下許多成就，但仍有一項不名譽紀錄，就是總共被橫掃6次。歐尼爾在轉播台上直言，「我可能是被橫掃5次的球員中，最大牌的的超級球星。」
巴克利聽聞後問道，「你被橫掃5次？被橫掃過這麼多次，怎麼還能進名人堂？」對此歐尼爾回應：「寶貝，因為我的冠軍戒指比你多4枚。」
巴克利因生涯0冠經常遭調侃；歐尼爾則在湖人與布萊恩（Kobe Bryant）打下三連霸，2006年又和韋德（Dwyane Wade）聯手奪冠。值得一提的是，轉播台上的格林（Draymond Green）擁有4冠，史密斯（Kenny Smith）也有2冠，讓生涯0冠的巴克利更顯尷尬。
2023-24 NBA季後賽賽程與比分
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言