NBA／歐尼爾自嘲是被橫掃5次最大咖 巴克利提問反被酸

西區灰狼和東區溜馬都陷入0：3落後，高機率遭對手橫掃。傳奇球星歐尼爾（Shaquille O'Neal）今天在轉播台提到自己的黑歷史，不料老搭檔巴克利（Charles Barkley）又意外中槍。

儘管歐尼爾生涯創下許多成就，但仍有一項不名譽紀錄，就是總共被橫掃6次。歐尼爾在轉播台上直言，「我可能是被橫掃5次的球員中，最大牌的的超級球星。」

巴克利聽聞後問道，「你被橫掃5次？被橫掃過這麼多次，怎麼還能進名人堂？」對此歐尼爾回應：「寶貝，因為我的冠軍戒指比你多4枚。」

巴克利因生涯0冠經常遭調侃；歐尼爾則在湖人與布萊恩（Kobe Bryant）打下三連霸，2006年又和韋德（Dwyane Wade）聯手奪冠。值得一提的是，轉播台上的格林（Draymond Green）擁有4冠，史密斯（Kenny Smith）也有2冠，讓生涯0冠的巴克利更顯尷尬。