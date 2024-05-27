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NBA／生涯關門戰14勝0敗 獨行俠厄文：我們的時代終將到來

聯合新聞網／ 綜合報導
厄文(右)。 美聯社
厄文(右)。 美聯社

獨行俠回主場進行西區冠軍賽G3，雙星唐西奇（Luka Doncic）和厄文（Kyrie Irving）合砍64分，幫助球隊以116：107戰勝灰狼，系列賽取得3：0領先，高機率闖進總冠軍賽。

厄文生涯14次關門戰都贏球，這是他生涯第8次取得3：0聽牌，目前聯盟歷史上從未有球隊在0：3落後情況下，最終逆轉贏下系列賽。

不過厄文認為這些數據沒意義，「我沒想過這個。進入第4戰分數還是0：0，這是我們休息室的動力和心態，這不只是我一人的想法，我們都覺得任務尚未完成。」

厄文強調，「如果我們沒一起贏下戒指，沒有任何意義。現在我對那些已經做到過的人表示尊重，但我們的時代終將到來！」

Kyrie Irving NBA季後賽 灰狼 獨行俠

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