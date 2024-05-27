NBA／厄文決勝節飆14分 唐西奇讚嘆難以置信：果然是第四節先生

獨行俠球星唐西奇（Luka Doncic）和厄文（Kyrie Irving）今天各轟下33分，率獨行俠以116：107擊敗灰狼隊，季後賽拉出5連勝外，西區決賽取得3：0的「聽牌」絕對優勢，厄文形容彼此都是「為此而生」，唐西奇則讚隊友是名符其實的「第四節先生」。

厄文今天西區決賽第3戰攻下33分，有14分集中在決勝節；他西區決賽3戰第四節合計拿下31分，是今年分區決賽決勝節得分最高的球員。

唐西奇用「難以置信」形容厄文表現，他笑說：「這是為何有人稱他是第四節先生，對吧？」他繼續讚嘆後場搭檔，稱厄文打出不可思議的內容，「他是為這些處境而生，為關鍵時刻而生，所以我們把球給他就對了。」

唐西奇分區決賽表現不遑多讓，他3戰第四節累積27分，排名第2，第2戰更在最後3秒投進逆轉的後撤步三分彈。

厄文也形容，兩人就像是為這樣的大場面而生，關鍵時刻能挺身而出。

除今天各攻下33分，唐西奇和厄文西區決賽第一戰也各有30分以上演出，加上首輪和快艇隊的第一戰同場飆分，成為近50季季後賽以來，第一組至少3場一起飆破30分的後場組合。