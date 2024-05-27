NBA／唐斯手感嚴重低迷 美球評諷：每天練投1500球肯定騙人
西區決賽第三戰，帶著2連勝優勢的獨行俠回到主場迎戰灰狼，靠著雙槍唐西奇（Luka Doncic）和厄文（Kyrie Irving）聯手攻下66分，帶領球隊取得3比0聽牌優勢；灰狼球星唐斯（Karl-Anthony Towns）系列賽持續低迷不振的手感，更讓TNT的球評們直呼他每天練投1500球肯定是騙人的。
勇士球星格林（Draymond Green）直言：「不可能，他在吹牛。」另一名TNT球評史密斯（Kenny Smith）也表示，「我以前是射手所以我分享一下我的經驗，那個時候投300球大概要花半小時，如果是1500球那等於是2.5小時，每天完整訓練後還能投2.5小時的籃球，有點唬爛。」
「惡漢」巴克利（Charles Barkley）更是嘲諷，「如果唐斯說的是真的，那我更擔心了，你的1500球是練到哪了，是練中距離、低位還是都三分球；因為你最近5場比賽的三分命中率是可怕的32投4中。」
第四戰獨行俠於主場再次面對灰狼，目前東西區決賽獨行俠與塞爾蒂克皆取得3比0領先，兩個系列賽是否會先後完成橫掃，值得關注。順帶一提，獨行俠球星厄文（Kyrie Irving）生涯在關門戰的戰績為14勝0敗，未曾輸過。
2023-24 NBA季後賽賽程與比分
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