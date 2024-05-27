NBA／西決連輸3場 愛德華正向說：天沒有塌下來

西區決賽第3戰第三節，灰狼隊「新狼王」愛德華（Anthony Edwards）用一次驚天暴扣開啟個人得分秀，他連拿8分助灰狼扳平局勢，但接續卻只有再4分進帳，灰狼也反撲失利，以107：116敗給獨行俠隊，吞下3連敗後陷入退無可退劣勢。

「我從不覺得天塌下來了。」22歲的愛德華表示，自己總是抱持正面態度，「我一直很正向，總是開開心心，經歷過這些努力，所以對我來說，天從沒有塌下來。」

愛德華全場24投11中攻下全隊最高26分，另有9助攻和9籃板，但第四節僅出手3次，灰狼決勝節也只拿下今天單節最低的20分，再度錯過開胡機會。

NBA季後賽史上，沒有任何球隊能從0：3落後逆轉，不過愛德華仍正向說：「在這時間點，我們要正向面對，不能負面，要試著一次搶下一場勝利。」

灰狼第2戰最多握有18分領先，最後90秒也還握有5分優勢，但之後7投全落空，今天發生類似情形，最後5分鐘只有3分進帳，總教練芬奇（Chris Finch）指出，這個系列賽的最後時刻，球隊常打得掙扎，都是輸在最後3分鐘。