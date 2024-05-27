NBA／西決連輸3場 愛德華正向說：天沒有塌下來
西區決賽第3戰第三節，灰狼隊「新狼王」愛德華（Anthony Edwards）用一次驚天暴扣開啟個人得分秀，他連拿8分助灰狼扳平局勢，但接續卻只有再4分進帳，灰狼也反撲失利，以107：116敗給獨行俠隊，吞下3連敗後陷入退無可退劣勢。
「我從不覺得天塌下來了。」22歲的愛德華表示，自己總是抱持正面態度，「我一直很正向，總是開開心心，經歷過這些努力，所以對我來說，天從沒有塌下來。」
愛德華全場24投11中攻下全隊最高26分，另有9助攻和9籃板，但第四節僅出手3次，灰狼決勝節也只拿下今天單節最低的20分，再度錯過開胡機會。
NBA季後賽史上，沒有任何球隊能從0：3落後逆轉，不過愛德華仍正向說：「在這時間點，我們要正向面對，不能負面，要試著一次搶下一場勝利。」
灰狼第2戰最多握有18分領先，最後90秒也還握有5分優勢，但之後7投全落空，今天發生類似情形，最後5分鐘只有3分進帳，總教練芬奇（Chris Finch）指出，這個系列賽的最後時刻，球隊常打得掙扎，都是輸在最後3分鐘。
2023-24 NBA季後賽賽程與比分
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言