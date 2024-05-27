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NBA／獨行俠強勢聽牌不能放鬆 唐西奇：還要再一勝！

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
唐西奇展現領袖價值，帶領獨行俠強勢聽牌。 路透社
唐西奇展現領袖價值，帶領獨行俠強勢聽牌。 路透社

西區決賽第2戰投進致勝三分彈，獨行俠隊球星唐西奇（Luka Doncic）今天再攻下33分，加上厄文（Kyrie Irving）同樣攻下33分挹注，助隊以116：107擊敗灰狼隊，季後賽拉出5連勝外，西區決賽取得3：0的「聽牌」絕對優勢，唐西奇也強調不能鬆懈，「我們還要再一勝。」

獨行俠第四節最後5分鐘以102：104落後，厄文先投進追平球，華盛頓（P.J. Washington）再飆超前外線，唐西奇進球補刀外還快手抄掉灰狼球星愛德華（Anthony Edwards）的球，且和葛佛（Daniel Gafford）讀秒階段上演空中接力灌籃，一波14：1攻勢鎖定勝利，只差1勝就能暌違13年再闖總冠軍賽。

NBA季後賽史上還沒有球隊能扭轉0：3劣勢，但唐西奇重申不能放鬆，「我們還要一場，還沒結束，他們是支不可思議的團隊，所以還沒任何事情塵埃落定，我們還要再一場，如果我們再拿一場，我們還要再拿下剩下的（總冠軍賽勝場）。」

獨行俠今天雖傷了表現亮眼的新秀萊夫利（Dereck Lively II），但厄文和唐西奇扛起球隊，葛佛第四節也挺身而出，除和唐西奇合作演出灌籃秀，還賞給灰狼後衛康利（Mike Conley）一記麻辣鍋。

唐西奇提到，灰狼整場比賽都派出雙人包夾對付自己和厄文，其他隊友表現至關重要重要，「每個人都有碰到球，每個人都能打，這是場不可思議的勝利，我們全力以赴徹底執行了。」

NBA季後賽

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