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NBA／迎接一家六口生活！勇士柯瑞小兒子提前出生
勇士球星柯瑞（Stephen Curry）今天公布好消息，他的第四個小孩提前出生，將取名為Caius Chai Curry。
柯瑞在IG發文提到小孩5月11日出生，「我們的男孩決定提早到來，他目前狀態很好，我們終於到家準備好迎接一家六口生活，非常感激！」
柯瑞家族先前已有3名孩子，包含11歲女兒Riley、8歲女兒Ryan和5歲兒子Canon。妻子艾耶莎（Ayesha Curry）先前接受雜誌訪問時曾提到，這將是他們最後一個孩子。
2023-24 NBA季後賽賽程與比分
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