NBA／不願給喬治高薪快艇雙槍將解體？傳76人有意爭取

快艇隊擁有雷納德（Kawhi Leonard）和喬治（Paul George）的組合一直被認為是奪冠熱門，但雷納德在季後賽屢次因傷倒下，讓這個組合至今未曾打進過總決賽，僅在2021年靠著喬治單核帶隊打進過西區決賽，是否續留兩人也成為球隊的課題。近期也傳出快艇不願意付給喬治高於雷納德的合約，也讓雙槍能否在新賽季繼續合體產生變數。

據76人隨隊記者龐貝（Keith Pompey）報導，「洛杉磯不願意提供給喬治超過給雷納德的三年1.523億美元續約合同。」報導也指出，快艇希望喬治能以較低的薪水留在球隊。然而，有多支球隊對喬治感興趣，其中以76人最為積極，他們擁有足夠的薪資空間能給喬治一份四年2.21億美元的全額最高薪合約。

喬治在自由市場上的價值超越了他的表現，因為他是聯盟少數能夠擁有高水平的投籃和防守側翼球員的頂級3D，因此在市場上相當搶手，喬治未來的動向，絕對是休賽季熱門討論的話題之一。