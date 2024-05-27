NBA／波爾辛吉斯G4確定缺陣 哈利伯頓出戰成疑

塞爾蒂克在東區冠軍賽以3：0聽牌溜馬，先前傳出波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）有望G4復出，但最新消息指出，他確定這場比賽不會回歸。

波爾辛吉斯季後賽首輪G4面對熱火時，傷到比目魚肌後缺陣至今，球團官方今天宣布，波爾辛吉斯因傷確定缺席東冠G4。

塞爾蒂克季前送出年度最佳防守球員史馬特（Marcus Smart）等籌碼，換回波爾辛吉斯，他也沒辜負球團期待，繳出場均20.1分7.2籃板，整體投籃命中率51.6%的數據，不過他生涯面臨許多傷病，如今又在關鍵的季後賽出現，成為綠衫軍爭冠之路一大隱憂。

溜馬少主哈利伯頓（Tyrese Haliburton）G2傷退，G3只能在場邊看著球隊輸球，即將迎來無路可退的G4，他的傷病報告被列為「出戰成疑」。