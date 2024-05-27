NBA／不看好塞爾蒂克奪冠？巴克利嚴厲批判：只靠天賦沒用

塞爾蒂克在東區冠軍賽第三戰克服18分的落後劣勢，關鍵時刻靠著哈勒戴（Jrue Holiday）的攻守表現最終成功逆轉險勝，系列賽取得3比0聽牌優勢，只差一步就能重返總冠軍賽舞台。不過賽後名人堂球星也是知名球評的巴克利 （Charles Barkley）卻是在節目上針對綠衫軍提出嚴厲批判。

談及塞爾蒂克第三戰的表現時，巴克利說道，「昨晚是我第一次說，『我不知道他們能不能贏得冠軍。』他們的球沒有流動性，他們完全依靠天賦來贏得比賽，這在對上更好的球隊時是行不通的。」

第四戰溜馬將繼續在自家主場迎戰塞爾蒂克，一哥哈利伯頓（Tyrese Haliburton）在這場生死之役依舊被列為「出戰成疑」，仍不確定是否能上場。