NBA／詹姆斯可能投入自由市場？傳76人想爭取「安詹配」
詹姆斯（LeBron James）將在6月29日前決定是否跳脫合約，成為完全自由球員。據76人隨隊記者龐貝（Keith Pompey）報導，76人有意爭取詹皇加盟，與當家中鋒安比德（Joel Embiid）共組MVP雙星連線。
76人高薪球員哈里斯（Tobias Harris）和希爾德（Buddy Hield）都將成為自由球員，因此能騰出巨大薪資空間，引進一名球星，據先前報導，76人對快艇球星喬治（Paul George）十分感興趣。
龐貝指出，76人如果沒得到喬治，他們會想去找詹皇或尼克前鋒阿努諾比（OG Anunoby），「這就是為何他們在尋找其他自由球員，例如詹姆斯和阿努諾比，他們的目標是全明星等級球員，認為這些球員能將他們推向東區龍頭。」
龐貝也提到，如果76人自由球員市場搶人失利，很可能也會透過交易尋找球星，例如熱火巴特勒（Jimmy Butler）、公牛拉文（Zach LaVine）和鵜鶘英格倫（Brandon Ingram）等，都是理想交易目標。
2023-24 NBA季後賽賽程與比分
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