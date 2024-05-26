NBA／無懼落後溜馬18分 泰托姆：我們有自信可以逆轉

即便溜馬少了當家球星哈利伯頓（Tyrese Haliburton），但第3戰作客的塞爾蒂克仍一度在比賽中落後多達18分，靠著強悍的先發戰力逐漸收復失土，球星價值也在比賽最後細節中發酵，一舉上演逆轉秀，系列賽3連勝把溜馬逼入絕境。

賽後談到落後18分的心態時，泰托姆（Jayson Tatum）直言，團隊都保持自信，這是逆轉的關鍵。「我們始終保持自信，堅信球隊依然可以拿下比賽。我們沒有想到要放棄，每個人都知道我們還可以打得更好。」泰托姆說。

總教練馬祖拉（Joe Mazzulla）則表示：「上半場比賽我們出乎意料落後這麼多分數。我告訴球員，這種事情是會發生的，這不是我們第一次落後兩位數分差。當我們可以接受客場大幅落後的事實之後，比賽就變得有趣了。」

Down 18 with 6 minutes to play in the 3rd quarter...



Watch the @celtics storm back to pull out the road win and go up 3-0 in the East Finals ☘️ pic.twitter.com/IfaDIXvsW7 — NBA (@NBA) 2024年5月26日

歷史上還沒有一支球隊能在0比3情況下翻盤，而綠衫軍若能在台灣時間5月28日收下第4戰，那麼在總冠軍賽開打前，他將擁有長達9天的備戰休息時間。

對於終結系列賽，泰托姆仍不敢大意。「關門戰總是很艱難，我經歷過很多這種比賽。去年就是如此，我們從0比3落後一路打到搶七。所以千萬不能鬆懈，系列賽還沒有結束。」