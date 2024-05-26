NBA／超越柏德、喬丹！泰托姆生涯前7個季後賽總得分史上第一

溜馬主場自3月18日以來就沒有被攻破過，季後賽6戰全勝，今天東區冠軍賽第3戰在領先18分優勢下，眼看就要延續不敗之身。然而面對戰力強大的塞爾蒂克，溜馬守成無力，最終以3分之差飲恨，系列賽陷入0勝3敗絕境。

兩名老將霍福特（Al Horford）和哈勒戴（Jrue Holiday）在第四節的出色表現固然功不可沒，繳出36分10籃板8助攻全方位數據的泰托姆（Jayson Tatum）也是扮演重要推手。

根據統計，泰托姆成為季後賽史上第一位單場至少拿到36分10籃板8助攻且沒有發生失誤的球員。此外，這是泰托姆生涯第5次至少得到35分10籃板，在塞爾蒂克歷史上僅次於「大鳥」柏德（Larry Bird）的10次。

另一個難得的紀錄就是，泰托姆在生涯前7個賽季的季後賽總得分達2538分，超越柏德的2520分和喬丹（Michael Jordan）的2425分，高居史上第一。