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NBA／哈勒戴「神抄」助聽牌 泰托姆、霍福特盛讚：難以置信

聯合新聞網／ 綜合報導
哈勒戴關鍵時刻攻守表現令隊友大讚。 路透
哈勒戴關鍵時刻攻守表現令隊友大讚。 路透

東區決賽第三戰，溜馬回到主場迎接塞爾蒂克，溜馬整場比賽最多曾取得18分領先，但哈勒戴（Jrue Holiday）先在終場前38.9秒時完成反超比分的三分打，隨後又在讀秒階段貢獻關鍵抄截，幫助綠衫軍上演逆轉秀，以114比111系列賽取得3連勝的聽牌優勢。賽後，隊友泰托姆（Jayson Tatum）和霍福特（Al Horford）皆大讚哈勒戴的「神偷」。

泰托姆今天繳出36分10籃板8助攻的全能數據，談及哈勒戴的表現時他說道，「對於哈勒戴，我無法用言語表達對他的讚美。他是終極的隊友和競爭者，而且是一名冠軍成員，哈勒戴是出色的球員，他做出驚人的表現。」

對於哈勒戴的致勝抄截，今攻下23分的霍福特也表示，「天啊，真是難以置信。那真是一個令人難以置信的表現，哈勒戴是一個贏家，我很幸運能和他並肩作戰，我不會把這當作理所當然。」

溜馬此役陷入和首戰一樣的殘酷結果，在最後的關鍵時刻皆未能守成，錯失大好贏球機會，而今天缺席的當家主控哈利伯頓（Tyrese Haliburton），第4戰能否上場目前仍是未知數，溜馬必須想辦法避免在自家主場被橫掃的命運。

NBA季後賽

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