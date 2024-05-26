NBA／籃網結束失望賽季 老闆蔡崇信盼重組陣容建立贏球文化

本季籃網隊以32勝50敗的戰績無緣季後賽，賽季初雖打出13勝10敗不錯的開季，但隨著賽季的進行最後仍繳出令人失望的賽季，籃網隊老闆蔡崇信也針對球隊的未來提出想法。

「籃網目前處於十字路口中，我們這個賽季的表現不如預期，我們沒能打進季後賽，但我們希望重組球隊，確保我們能在長期競爭的行列中。我想贏和建立一個可持續勝利心態的文化之間是有區別的，這兩者非常不同。」蔡崇信說

籃網目前確實處於十字路口上，他們目前並沒有打算重建，但以現有陣容也無法在短期內競爭總冠軍。籃網手上仍擁有許多的選秀資本，陣容中也有一些頗具天賦的球員，對於蔡崇信和總經理馬克斯（Sean Marks）現在需要考慮的是，他們是想在今年夏天進行大規模交易，還是要等到下個休賽季，明年的自由球員市場預計會比今年更加星光熠熠。

目前看起來，蔡崇信似乎更願意花時間，沒有急於求成。