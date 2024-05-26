快訊

蘇巧慧當選民進黨新北黨部主委 綠營看2026關鍵之戰：想選早表態

漁民心淌血...屏東黑鮪魚爆大量 千元批發價「崩跌」至125元創新低

台東關山越野拉力賽出意外 50歲車手自撞電桿殞命、另1人傷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／籃網結束失望賽季 老闆蔡崇信盼重組陣容建立贏球文化

聯合新聞網／ 綜合報導
蔡崇信盼建立籃網贏球文化。 路透通訊社
蔡崇信盼建立籃網贏球文化。 路透通訊社

本季籃網隊以32勝50敗的戰績無緣季後賽，賽季初雖打出13勝10敗不錯的開季，但隨著賽季的進行最後仍繳出令人失望的賽季，籃網隊老闆蔡崇信也針對球隊的未來提出想法。

「籃網目前處於十字路口中，我們這個賽季的表現不如預期，我們沒能打進季後賽，但我們希望重組球隊，確保我們能在長期競爭的行列中。我想贏和建立一個可持續勝利心態的文化之間是有區別的，這兩者非常不同。」蔡崇信說

籃網目前確實處於十字路口上，他們目前並沒有打算重建，但以現有陣容也無法在短期內競爭總冠軍。籃網手上仍擁有許多的選秀資本，陣容中也有一些頗具天賦的球員，對於蔡崇信和總經理馬克斯（Sean Marks）現在需要考慮的是，他們是想在今年夏天進行大規模交易，還是要等到下個休賽季，明年的自由球員市場預計會比今年更加星光熠熠。

目前看起來，蔡崇信似乎更願意花時間，沒有急於求成。

NBA季後賽

相關新聞

NBA／哈勒戴關鍵攻守導演逆轉秀 塞爾蒂克3連勝「聽牌」

溜馬隊今天回到主場迎接東區決賽第3戰，當家主控哈利伯頓（Tyrese Haliburton）雖因腿傷缺席，但奈哈德（An...

NBA／哈利伯頓腿傷缺席G3 溜馬半場卻領先12分

溜馬隊今天回到主場迎接東區決賽第3戰，但當家主控哈利伯頓（Tyrese Haliburton）因腿傷缺席，且第4戰能否回...

NBA／裁判承認漏吹厄文關鍵犯規 獨行俠巧妙提挑戰合法奪球權

灰狼在自家第2戰一度領先18分情況下最後慘遭唐西奇（Luka Doncic）致命三分球狙擊，以1分之差飲恨吞下2連敗。在唐西奇的逆轉三分球之前，麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）在底線拿球

NBA／本來就打算點名DPOY！唐西奇：我沒想到他們真的換防

獨行俠隊王牌唐西奇（Luka Doncic）在西區冠軍賽第2戰再度展現天生英雄命，比賽倒數關頭單打年度最佳防守球員戈貝爾（Rudy Gobert）得手，轟進逆轉三分球，幫助獨行俠克服最多18分落後，客

NBA／公鹿奪冠球星低調訪台 文化大學球員意外巧遇

PLG季後賽首輪由新北國王對上福爾摩沙夢想家，目前國王處於0：1落後。而球隊稍早在IG上釋出一張Line對話截圖，似乎主動透露回到主場後，公鹿球星米道頓（Khris Middleton）將會到訪新莊。

NBA／籃網結束失望賽季 老闆蔡崇信盼重組陣容建立贏球文化

本季籃網隊以32勝50敗的戰績無緣季後賽，賽季初雖打出13勝10敗不錯的開季，但隨著賽季的進行最後仍繳出令人失望的賽季，籃網隊老闆蔡崇信也針對球隊的未來提出想法。 「籃網目前處於十字路口中，我們

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。