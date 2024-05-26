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NBA／動膝蓋手術後連兩季報銷 「球哥」鮑爾有望新賽季復出

聯合新聞網／ 綜合報導
球哥有望在新賽季復出。 美聯社
球哥有望在新賽季復出。 美聯社

芝加哥公牛隊控衛「球哥」鮑爾（Lonzo Ball）近期在節目上透露，自己在2022年1月受傷後的膝蓋康復過程中，接受了來自捐贈者的半月板移植手術。他也表示非常期待能在公牛隊新賽季第一場球賽就重回球場。

鮑爾的傷勢可追溯到2018年，當時他撕裂了半月板，他說道，「我的半月板已經完全磨損，骨頭與骨頭直接摩擦，軟骨也已經消失，骨頭也出了問題，所以我不得不從捐贈者那裡獲得新的半月板，我還接受了骨頭移植手術，並且需要植入新的軟骨。」

儘管已經因傷連兩季報銷，鮑爾仍對於他能在新賽季開打之際重回球場感到樂觀，他表示，「我堅信這一點，這是我的計劃，如果我沒有遇到任何挫折，我預計能參加第一場比賽。」

根據「球爸」老鮑爾（LaVar Ball）上個月消息表示，距離鮑爾能打5對5全場比賽還需要4、5個月的時間，鮑爾確實有機會能趕在10月開打的新賽季的首場比賽重回球場，對於本季戰績39勝43敗無緣季後賽的公牛將是一大利多。

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