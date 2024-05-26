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NBA／傳勇士可能裁掉保羅 拚奪冠有機會聯手詹皇

聯合新聞網／ 綜合報導
保羅(左)會不會和詹姆斯合作，外界也在關注。 美國聯合通訊社
保羅(左)會不會和詹姆斯合作，外界也在關注。 美國聯合通訊社

有著「控衛之神」的美名，在NBA征戰19年的老將保羅（Chris Paul）去年夏天轉戰勇士後，原先被看好能與柯瑞（Stephen Curry）聯手挑戰總冠軍，未料勇士最終在附加賽輸球，無緣晉級季後賽，保羅和勇士還有一年3000萬美元的非保證約，勇士預計有很高機率不會執行並會選擇將他裁掉，讓他成為自由球員。

根據美名記史汀（Marc Stein）報導，保羅下一步有可能加盟湖人和馬刺，與好友詹姆斯（LeBron James）合作，或是到馬刺輔佐怪物狀元溫班亞瑪（Victor Wembanyama），在生涯末年再次力拚生涯首冠。

史汀報導指出，「如果保羅在休賽季成為自由球員，湖人和馬刺是他的主要追求者，保羅和詹姆斯長期的友誼，以及他渴望盡可能靠近洛杉磯的家人的考量，確實增加了湖人簽下他的可能性。」

現年39歲的保羅，本季場均上陣26.4分鐘，取得9.2分、3.9籃板、6.8助攻和1.2抄截。征戰NBA長達19年卻未曾奪冠，是NBA史上第3慘紀錄。

報導指出，保羅的組織能力和經驗還是能帶給湖人助益；而馬刺方面也希望能有一位老經驗的控衛來帶領未來核心溫班亞瑪成長，保羅顯然就是不錯的人選，例如本季表現破繭而出亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）就曾接受過保羅的指導。但如果保羅選擇加盟馬刺，恐怕短期內還是很難有機會奪冠。

值得一提的是，如保羅最終成功與詹姆斯聯手，詹姆斯將達成與「香蕉船兄弟」中，韋德（Dwyane Wade）、安東尼（Carmelo Anthony）及保羅皆聯手過的紀錄。

NBA季後賽

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