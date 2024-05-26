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NBA／羅素下一站去哪？傳有機會重回籃網或加盟魔術

聯合新聞網／ 綜合報導
羅素休賽季的動向，將影響湖人新賽季的表現。 路透
羅素休賽季的動向，將影響湖人新賽季的表現。 路透

湖人本賽季季後賽首輪敗給金塊，陣中球星羅素（D'Angelo Russell）不穩定的表現遭受質疑，休賽季擁有球員選項的他是否續留湖人，又或是透過交易去到其他隊，成了休賽季的熱門話題，美國媒體也整理出羅素幾個可能的去向。

如果羅素選擇直接離開湖人，本季季後賽首輪遭溜馬淘汰，休賽季將擁有5200萬美元的薪資空間，非常缺乏外線投射的魔術隊將有機會追求羅素，例行賽羅素繳出41.5％的三分球命中率，但在季後賽中命中率有所下滑，魔術是否會轉而追求蒙克（Malik Monk）、湯普森（Klay Thompson）或喬治（Paul George）等球員值得關注。

第二種可能是羅素與湖人先簽後換去到其他球隊。據消息傳出，籃網、老鷹隊和湖人隊討論了一項交易，其中涉及羅素轉隊到籃網，墨瑞（Dejounte Murray） 轉隊到湖人，但最終老鷹和湖人的交易談判宣告失敗，但籃網仍然需要一名先發等級的後衛，籃網因為丁威迪（Spencer Dinwiddie）交易特例，羅素將有機會獲得年薪高達2060萬美元的薪水。

最後則是羅素續留湖人隊，在湖人首輪遭淘汰後，球隊立即炒掉教頭漢姆（Darvin Ham），湖人是否會選擇續留羅素，再針對陣容進行補強，視新教頭能做出怎麼樣的改變也是可能的選擇。距離選秀會仍大概有一個月的時間，湖人隊休賽季的動作勢必還是各界關注的焦點。

NBA季後賽

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