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NBA／哈利伯頓腿傷缺席G3 溜馬半場卻領先12分

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
奈哈德上半場表現優異。 路透社
奈哈德上半場表現優異。 路透社

溜馬隊今天回到主場迎接東區決賽第3戰，但當家主控哈利伯頓（Tyrese Haliburton）因腿傷缺席，且第4戰能否回歸也是未知數，讓陷入0：2落後的溜馬再添壞消息，不過溜馬今天有奈哈德（Andrew Nembhard）半場就攻下21分發揮，前兩節打完取得12分領先優勢。

「哈利伯頓非常想打、非常想上場，但今晚的決定是讓他休息。」溜馬教頭卡萊爾（Rick Carlisle）今天賽前透露，哈利伯頓感覺已經好多了，但球隊仍要觀察他的狀況，才會決定第4戰出賽情形。

例行賽是哈利伯頓也曾因同樣傷勢缺席10場，第2戰舊傷又加劇，讓他提前離場。少了例行賽場均有20.1分、聯盟之冠10.9助攻的當家後衛，溜馬第2戰挑戰「綠衫軍」失利，但今天第3戰有席亞康（Pascal Siakam）、透納（Myles Turner）和奈哈德兩位數得分發揮，第二節打出38：25攻勢，半場反取得69：57領先。

塞爾蒂克今天也有球員沒能上陣，柯內特（Luke Kornet）因腕傷缺席，波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）也因腿傷持續缺陣。

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