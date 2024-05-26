NBA／唐西奇3分球準絕殺 客場再勝灰狼

在西區冠軍賽首戰以3分差距險勝灰狼隊後，獨行俠隊昨又在灰狼主場演出逆轉秀，球隊一哥唐西奇繳出個人近5戰以來的第4次「大三元」，還在比賽最後3.1秒於年度最佳防守球員戈貝爾面前投進準絕殺三分球，助隊以109：108險勝，系列賽取得2：0領先。

獨行俠昨天在第二節一度落後灰狼達到18分，不過唐西奇與厄文在下半場領軍反擊，先是厄文在第四節拿下個人全場20分中的13分，幫助獨行俠在第四節最後一分鐘追到2分差距。

儘管唐西奇在倒數32秒錯過了一次幫助球隊扳平比數的投射，但在灰狼愛德華出現失誤後，獨行俠下一波再度交由唐西奇執行，而他也在灰狼換防後面對年度最佳防守球員戈貝爾的防守，並在他面前完成後撤步三分球跳投命中，加上灰狼最後一擊失手，最終獨行俠就以1分差距險勝，在客場收下2連勝。

根據統計數據，這是唐西奇生涯第2度在季後賽於比賽最後5秒投進致勝三分球，讓他加入詹姆斯、里拉德、米勒與歐瑞，成為自1998年後達成此成就的球員；至於在5場季後賽內4度拿下「大三元」，也是繼張伯倫、魔術強森和約柯奇後，史上第4位達成此里程碑的球員。

對於帶領獨行俠完成隊史季後賽第三大的逆轉秀，唐西奇在談到準絕殺時表示，自己看到戈貝爾防守上漏出一些空間，讓他決定進行三分球出手。對於媒體報導他在進球後一度對著戈貝爾爆粗口，唐西奇則笑說：「我並沒有這樣說，我講的是一些斯洛維尼亞話。」

而戈貝爾則表示，並沒聽到唐西奇向他說了什麼，但即使有也不奇怪，因為唐西奇總是在球場上說垃圾話，「我在最後一次的攻防中讓球隊失望了，他們相信我能阻止唐西奇，但他卻進球了，我絕對要承擔起這個責任。」