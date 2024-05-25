NBA／裁判承認漏吹厄文關鍵犯規 獨行俠巧妙提挑戰合法奪球權

灰狼在自家第2戰一度領先18分情況下最後慘遭唐西奇（Luka Doncic）致命三分球狙擊，以1分之差飲恨吞下2連敗。在唐西奇的逆轉三分球之前，麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）在底線拿球被拍打出界最後將球權判給獨行俠也成了一次關鍵轉折點。

當時出手打到麥克丹尼爾斯的厄文並未被吹犯規，而後獨行俠挑戰成功，直接獲得球權，導致灰狼在領先2分之下連續發生失誤，錯失擴大比分的機會。

I knew it was over when the ref standing right in front of Jaden McDaniels didn’t send him to the line after watching Kyrie hack him pic.twitter.com/Hr55EyxrLN — Thomas Sullivan (@Yfz84) 2024年5月25日

主裁判札爾巴（Zach Zarba）表示，一開始認定為一般出界，後續提出挑戰，由於麥克丹尼爾斯最後碰觸球，因此推翻了這個判決。但裁判也坦言，「賽後回看時，厄文確時觸碰到麥克丹尼爾斯的前臂，應該要吹犯規。」

不過當下之所以沒有改判把球權還給灰狼，札爾巴也做出解釋。「根據規則，獨行俠已經提出挑戰，灰狼就不能再此判決提出質疑，認為球出界是出於犯規。在這種情況下，你不能對沒有犯規的判決提出異議。」

札爾巴也提到，即使灰狼是搶先提出挑戰，指出球員是被犯規而非球出界，如此仍是無法成立。「你不能對沒有吹判的犯規質疑，球權最初是判給了灰狼，所以你無法對判給你的出界球提出挑戰。」札爾巴說。